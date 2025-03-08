Çanakkale 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliğine sahne oldu. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla kamu çalışanları ve vatandaşlar siyah giyinerek yürüyüş gerçekleştirdi.

Çanakkale 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Tek Yürek Oldu

Çanakkale Valiliği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Koruma Altındaki Çocukların Kurum ve Kuruluşlarını Güçlendirme Derneği tarafından yürütülen “Kadına Yönelik Şiddetle Top Yekun Mücadele Projesi” kapsamında düzenlenen yürüyüşe kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan erkek personel ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda erkek katılımcı, siyah kıyafetleriyle Çanakkale 8 Mart etkinliğinde yer aldı.

Şiddete Karşı Siyah Kıyafet ve Pankart İmzası

Çanakkale Kordonboyu’nda Golf Çay Bahçesi önünden başlayan yürüyüş, Truva Atı önünde sona erdi. Yürüyüş boyunca erkekler, kadına şiddete karşı duruşlarını simgelemek adına siyah kıyafetler giyerek farkındalık mesajı verdi.

Yürüyüş sonrasında, etkinliğe katılan erkekler, kadına yönelik şiddete karşı durduklarını simgeleyen pankartı imzaladı. Bu imzaların bulunduğu pankart, eğitimler tamamlandıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün önüne asılarak sergilenecek.

Çanakkale’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Etkinlik kapsamında, Çanakkale’de kamuda görev yapan erkek personele yönelik “Stres, Kaygı ve Öfke Yönetimi” ile “İletişim Becerileri ve İletişimde Engelleri Aşma” konularında 11 ayrı oturumda eğitimler düzenlenecek.

Çanakkale 8 Mart etkinliği, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmayı amaçlayan anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.