Filistin’de 2 yılda 33 bin kadın ve kız çocuğu öldürüldü

Filistin Dışişleri Bakanlığı, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yaptığı açıklamada, Filistinli kadınların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekti. Son iki yılda İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 33 bin kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirten Bakanlık, yaşananların modern dünyada kadınlara yönelik en ağır baskı ve ayrımcılık örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

‘Saha infazı, kaybetme, işkence’

Açıklamada, İsrail’in Filistinli kadınlara karşı “soykırım, saha infazı, zorla kaybetme, keyfi tutuklama, idari gözaltı, işkence, cinsel şiddet, ev yıkımı ve aç bırakma” gibi sistematik suçlar işlediği belirtildi. Yerleşimci saldırıları ve toprak gaspının da kadınları doğrudan hedef aldığı kaydedildi.

Filistin’de temel hizmetlere erişim yok

Bakanlık, hastaneler, klinikler ve özellikle doğum ile ruh sağlığı hizmetlerinin İsrail tarafından doğrudan hedef alındığını; binlerce kadının sağlık ve güvenlik hizmetlerinden mahrum bırakıldığını aktardı. Sığınma evleri ve sosyal destek noktalarının da saldırılara maruz kaldığı vurgulandı.

Dijital baskı ve gözetleme eleştirisi

Açıklamada, İsrail’in kadınları sindirmek amacıyla yapay zekâ destekli gözetleme teknolojileri, elektronik casusluk sistemleri ve diğer dijital araçları kullandığı ifade edildi. Bu uygulamaların, dünyanın kadınlara yönelik dijital şiddete karşı birleşme çağrısında bulunduğu bir dönemde sürdüğü vurgulandı.

Uluslararası toplumdan ‘hesap verilebilirlik’ çağrısı

Filistin yönetimi, kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında kendi plan ve politikalarını geliştirmeyi sürdürürken, İsrail’in işlediği suçlardan dolayı uluslararası hukuk mekanizmalarının devreye girmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin halkının meşru haklarının sağlanması için küresel çabaların artırılması gerektiği ifade edildi.

