Sadettin Saran’ın çiftlik görevlisi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran’ın Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü’ndeki villasına ilişkin arama bulguları sonrası, çiftlik görevlisi Hasan D. akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Aramada ne bulundu?

Hakimlik kararıyla yapılan aramada evin veranda bölümünde, yeşil bitki kalıntıları bulunan buruşturulmuş alüminyum folyo ile yanmış folyo atıkları içeren kulplu bakır bardak tespit edildi. Narkotik test kitiyle yapılan ilk incelemelerde her iki bulguda da THC (esrar) kalıntısına rastlandığı bildirildi. Ayrıca mutfakta kullanılan bardaklar ve bahçe alanından alınan toprak numuneleri kriminal inceleme için muhafaza altına alındı.

Sadettin Saran’ın beyanı

Sadettin Saran, ele geçirilen maddelere ilişkin ifadesinde, evde sinek ve arıları uzaklaştırmak amacıyla hizmetlinin lavanta, kahve ve adaçayı yakıldığını, bulunan kalıntıların bu uygulamalardan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. İlk testlerin pozitif çıkmış olabileceğini belirten Saran, kesin değerlendirme için kriminal raporun beklenmesini talep etti; suçlamaları kabul etmediğini vurguladı.

Çiftlik çalışanı gözaltında

Saran’ın verdiği bilgiler doğrultusunda çiftlik görevlisi Hasan D. Çanakkale’deki adresinde gözaltına alındı. Hasan D.’nin ifadesinin İstanbul’da alınacağı, bir gece gözaltında tutulacağı öğrenildi. Soruşturma, kriminal inceleme sonuçları doğrultusunda sürdürülüyor.