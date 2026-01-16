Cengiz Holding’in Kazdağları’ndaki izni iptal!

Kazdağları için emsal karar

Kazdağları’nda ekolojik yıkıma yol açacağı belirtilen Halilağa Bakır Madeni projesine karşı yürütülen hukuk mücadelesinde önemli bir kazanım elde edildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan tarafından açılan dava sonucunda, Cengiz Holding’e ait Halilağa Bakır Madeni için verilen işletme izni iptal edildi.

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, işletme izninin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verilen alanın dışına taşacak şekilde düzenlendiğini tespit ederek işlemi hukuka aykırı buldu. Mahkeme kararında, maden işletme izni verilebilmesi için gerekli izinlerden birinin ÇED izni olduğu vurgulandı. ÇED süreci tamamlanmamış alanlara ilişkin maden işletme izni verilmesinin mevzuata aykırı olduğu ifade edildi. İşletme izninin, çevresel etki değerlendirmesine tabi tutulan alanın dışına taşmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Kararda, ruhsatı düzenleyen Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün işlemleri de değerlendirildi. ÇED sürecinde verilen taahhütlere aykırı davranılması halinde idari yaptırım uygulanması gerektiği hatırlatıldı.

Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, kararın yalnızca Halilağa Bakır Madeni ile sınırlı olmadığını, tüm maden işletme izinleri açısından emsal nitelik taşıdığını açıkladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu karar, tüm maden işletme izinleri açısından önemli bir karardır. ÇED izni alınmayan alanlara işletme izni verilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Usulen köylüler tarafından şirkete verilen yeni işletme izni ve işletme ruhsatı iptal davaları da devam etmektedir. Ayrıca şirket ve kurumlar hakkındaki suç duyurusu dosyamız da sürmektedir. Derneğimiz bu davalara da müdahil olacaktır. Bu davalara sahip çıkılması ve destek verilmesi çok önemlidir.”