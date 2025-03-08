Yunanistan’da protestolar sürüyor

Yunanistan‘da Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine yönelik verilen gensoru önergesi, parlamentoda yapılan oylamada kabul edilmedi. 136 milletvekili önergeye destek verirken, 157 milletvekili karşı çıktı ve gerekli 151 oya ulaşılamadığı için önerge reddedildi.

Gensoru önergesi, 2023 yılında 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle ana muhalefetteki PASOK, SYRIZA, Yeni Sol, Özgürlük Rotası ve 9 bağımsız milletvekili tarafından verilmişti. Parlamento oturumunda, Yeni Sol gençlik grubu üyelerinin “Hemen ayrılın” yazılı bildiri atması nedeniyle kısa süreli bir aksama yaşandı.

Parlamento önünde protestolar çıktı

Oylama sırasında binlerce kişi parlamento önünde protesto düzenleyerek, tren kazasında hayatını kaybedenler için adalet talep etti. Göstericiler, gaz bombası ve işaret fişekleri atarken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Atina‘da 61 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı. Selanik’te ise 30 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan’da tren kazası hafızalardan silinmedi

2023 yılında Atina‘dan Selanik’e giden bir yolcu treni, Tempi bölgesinde yük treni ile çarpışarak büyük bir faciaya yol açmıştı. Kazada, çoğu üniversite öğrencisi olan 57 kişi hayatını kaybetmiş, olayın ihmalden kaynaklandığı tespit edilmişti. Dönemin Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Halkın büyük bir bölümü hükümetin kazayı örtbas etmeye çalıştığını düşünüyor.