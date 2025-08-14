Halit Yukay’dan halen haber yok

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’dan halen haber alınamıyor. Arama çalışmaları 10’uncu gününe girerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin Çanakkale Karabiga kıyısında yürüttüğü çalışmalarda, Yukay’ın teknesi ‘Graywolf’a ait koltuk karaya vurmuş halde bulundu.

Teknenin parçaları bulundu

Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan hareket ettikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ertesi gün Erdek açıklarında yarı batık tekne parçaları bulundu ve motor seri numarasının ‘Graywolf’la eşleştiği belirlendi. Dalgıç timlerinin görüntülerinde teknenin tamamen parçalandığı ortaya çıktı.

Yük gemisi kaptanı tutuklandı

Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınan kaptan, tutuklandı. Sahil Güvenlik’in incelemesinde geminin ön tarafında sürtme izleri tespit edildi.

Kamera görüntüleri dosyaya girdi

Kazadan bir gün önce Çanakkale’de çekilen fotoğraflarda geminin burnunda iz bulunmazken, bir gün sonra İzmit’te çekilen karelerde sürtme izleri ve darbe görüldü. Ayrıca geminin limana yanaştığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtlarında, kaptan ve mürettebatın geminin baş kısmını kontrol ettiği görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Halit Yukay’ı arama çalışmaları Çanakkale’de yoğunlaştı

Sahil Güvenlik, deniz polisi ve farklı şehirlerden gelen kurbağa adamlar arama çalışmalarını sürdürüyor. Erdek kıyılarında deniz polisi tarama yaparken, Karabiga kıyısında bulunan tekne koltuğu bilirkişi incelemesine gönderildi. Çalışmaların ağırlığı Çanakkale tarafında yoğunlaştırıldı.

