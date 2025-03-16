GAİN Medya’da hızlı sahip değişiklikleri ve yasadışı bahis iddiaları

Dijital içerik platformu GAİN Medya, kurucusu Gözde Akpınar tarafından Nisan 2023’te RAMS Türkiye’ye satıldı. Ancak RAMS Grup, 29 Kasım 2024’te platformu 1 milyar TL sermaye ile Berkin Kaya’ya devretti.

Kısa süre sonra, GAİN Medya’nın yeni sahibi Anahat Holding oldu. Şirketin 12 Aralık 2024’te Selahattin Aydın tarafından kurulduğu ve 21 Şubat 2025’te GAİN Medya’yı resmen satın aldığı kaydedildi.

GAİN’in hızla el değiştirmesi, medya ve finans çevrelerinde “bu satışların arkasında nasıl bir dinamik var?” sorusunu gündeme getirdi.

Berkin Kaya ve Yasadışı Bahis İddiaları

Gazeteci Murat Ağırel’in MASAK raporlarına dayandırdığı iddialara göre, Berkin Kaya’nın adı yasadışı bahis sektörüyle anılıyor.

Youwin ve Marsbahis adlı yasadışı bahis siteleriyle ilişkili olduğu iddia edilen Kaya, daha önce Ukash ve Otopay gibi ödeme sistemlerinin sahibi olarak biliniyor.

MASAK raporlarına göre, Berkin Kaya’nın adının dört farklı noktada yasadışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Kaya, bu iddiaları reddederek Ukash’ı sattığını ve yasadışı bahisle ilgisinin olmadığını ifade etti.

Bununla birlikte, Kaya’nın son yıllarda hızla büyüyen medya ve eğlence sektörüne yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor.

Anahat Holding ve Selahattin Aydın Kimdir?

GAİN Medya’yı son olarak satın alan Anahat Holding, İngiltere merkezli bir yapı olarak öne çıkıyor. Murat Ağırel’in araştırmalarına göre, Anahat Holding’in geçmişinde farklı isimlerin bulunduğu ve İngiltere’de daha önce “ASKAY International” adıyla faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

GAİN’in yeni sahibi Selahattin Aydın, Berkin Kaya ile İngiltere’de tanıştığını ve kendisiyle bir restoran işletmesi üzerinden bağlantısının olduğunu belirtti. Aydın, yasadışı bahisle hiçbir ilgisinin bulunmadığını ifade ederken, Aziz Saka ile yaşadığı ticari anlaşmazlık nedeniyle davalık olduğunu dile getirdi.

Bu gelişmeler, medya sektöründe şirket sahipliği ve finansal kaynaklar konusunda daha fazla şeffaflık gerektiğine dair çağrıları güçlendirdi.

Dijital Medya ve Yasadışı Bahis İlişkisi İncelenmeli

Murat Ağırel, GAİN Medya’nın el değiştirme sürecinde yasadışı bahis baronlarının etkisinin olup olmadığının araştırılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, dijital platformların ve televizyon kanallarının sermaye yapılarının daha şeffaf hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yetkililere çağrıda bulunan Ağırel, film yapım şirketleri ve medya kuruluşlarına yapılan yatırımların incelenmesini, bilet satış rakamlarıyla ilgili sektörde dile getirilen şüphelerin de aydınlatılmasını talep etti.

GAİN Medya’nın kısa sürede defalarca el değiştirmesi, Türkiye’de dijital medya sektöründe gizli sermaye hareketleri ve finansal şeffaflık konularını yeniden gündeme taşıdı.

