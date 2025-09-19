Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MHK talimatı

MHK köşeye fena sıkıştı

Gazeteci Murat Ağırel, dün aralarında Süper Lig’de maç yönetenler de dahil olmak üzere, çok sayıda hakemin Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında suç duyurusunda bulunduğu ayrıca savcılığa yazılı ifade ve belgeler sunduklarını kamuoyunun bilgisine sunmuştu. Hakemler, manipülasyon, evrakta sahtecilik gibi iddialarla Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu suçlamıştı. Kamuoyunu şoke eden iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın adli makamlara, “Bu işin sonuna kadar üzerine gidin” talimatı verdiği bildirildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan inanılmaz hamle

Hakemlerin MHK Başkanı hakkında yaptığı suç duyurusu soruşturmasına savcılıkça gizlilik kararı verilirken yayın yasağının da an meselesi olduğu belirtiliyor. Bu arada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun hakem eğitiminden de sorumlu yabancı danışmanlar; Alan Snoddy, Jouni Hyytia, Joao Capela, Joao Ferreira ve Vitor Melo Pereira ile görüştüğü ve “Bana karşı bir operasyon var. Beni koltuğumdan edecekler. Eğer sizler de bu haftaki kararlarla ilgili hakem ve VAR’ların hatalı olduğu yorumu yaparsanız, sizi de burada çalıştırmazlar!” iddiası da var. Gündoğdu’nun hatalı kararları doğru karar olarak yabancı danışmanlara yorumlattığı ve böylece Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu da yanılttığı öne sürülüyor