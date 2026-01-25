Galatasaray’a kanada takviye: Yaser Asprilla

Galatasaray’dan önemli transfer

Galatasaray, kadrosunu 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Asprilla ile güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Yaser Esneyder Asprilla Martinez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 Euro garanti ücret ödenecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Kariyeri

Ülkesi Kolombiya’nın Envigado kulübünde profesyonel olan 22 yaşındaki kanat oyuncusu 2022 yazında Watford’a transfer oldu. 2021/22 sezonunun ikinci yarısını Envigado’da kiralık olarak geçirdi.

Championship ekibinde geçirdiği 2 sezonda toplam 86 kez sahaya çıkan Asprilla, 7 gol attı ve 10 asist katkısında bulundu.

2024’te LaLiga’da Girona’nın yolunu tutan Asprilla bu sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 17 maçta 1 gol attı.

İşte Yaser Asprilla – Video