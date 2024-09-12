Balıkesir Havaalanına 6 yıldır uçak inmedi!

CHP’li Sarı, “Bu havaalanına hala bir uçak inmedi. Bakan’a çağrıda bulunuyorum, bu havaalanını çalışır hale getirmek zorundasınız. Bu yatırımı yaptıysanız gelip bu havaalanında çalıştıracaksınız” dedi.

Serkan Sarı şunları söyledi:

“Ulaştırma Bakanımıza çağrıda bulunmuştuk. Soru önergeleriyle, Meclis’te açıklamalar yaparak, basın açıklamalarıyla kamuoyuna aydınlatarak Bakan’dan bitmiş olan, 2019 yılından beri faal olan bu havaalanına uçak indirmesi için çağrımızı her türlü yapmış durumdayız.

Bugün geliyoruz acaba Bakan bir şeyler yapıyor da biz mi görmüyoruz diye, dürbünümüzle de geldik.

Bakalım bu çalışmaların sonunda 5,5 yıl geçmiş olmasına rağmen 46 personelle çalışmaya başlayan bugün 78 personele çıkan ve bir tane tarifeli uçak inmeyen bu havaalanına acaba ne yapılıyor diye inceleme yapmaya geldik.

Bu gözlerimizle göremedik. Dürbünümüzle baktık gene bir şey göremedik.

Balıkesir Havalimanı: Gideri gelirinin 169 katı

Geliri olan bu havaalanının gideri 169 milyon TL yani gelirinin milyon lira olan 169 katı gideri olan bu havaalanına hala bir uçak inmedi.

Buradan Ulaştırma Bakanı’na çağrıda bulunuyoruz. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum Türkçe anlatıyoruz, anlaşılmıyor, farklı dillerde de açıklamalar yapmamız gerekiyorsa onu da yapalım ama Balıkesir halkının yatırımının karşılığını verilmesi gerekiyor.

Soru önergemize verilen cevap, hava yolu şirketlerinin bu konuda gerekli bulmadığı, kârlı bulmadığı için uçak indirmek istemediği. Peki, bu havaalanını yaparken aklınız neredeydi? Kimin aklıyla bu yatırımı yaptınız, bu hesabı kim yaptı? Bu hesapsızlığın bedelini kim ödeyecek?

Sizin bu hesapsız yatırımlarınızın sonucunda oluşan zarar 550 milyondan fazla bugünkü değeri ile buranın yatırım maliyeti 550 milyondan fazla ve 169 milyona yakın da gideri var.

Buranın geçtiğimiz yıl 78 milyon lirayı bulan gideri bu yıl 150 milyon lira daha olacağı öngörülüyor. Yani her yıl zarar eden bu havaalanına ne yazık ki bir tarifeli uçak indirmeyi başaramıyorsunuz.”

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