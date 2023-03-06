Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezi önünde yaptığı konuşmada “Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı, sizlere duyurmayı görev addediyorum. Bizim Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu görevin milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada, “Millet İttifakı’na dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır” dedi.

“Milletin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu”

Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başlamasıyla birlikte “Milletin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı.

Yunus Emre’nin “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” sözünü alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Biz ülkenin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık” dedi ve ekledi:

“Bu, Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası, komşun açken tok yatmamak demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır.

“En büyük gayemiz Türkiye’yi huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah’ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız.

“Biz Millet İttifakı olarak Türkiye’yi uzlaşı ve istişareyle yöneteceğiz.

“Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz.

“11 maddede uzlaştık.” dedi.

Açıklamalar sırasında Meral Akşener‘in çok yorgun olduğu gözlendi.

Millet İttifakı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını 12 maddeyle açıkladı.

Maddeler özetle şöyle:

Geçiş sürecinde Türkiye, mutabakata varılan referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yönetilecek. Parlamenter sisteme geçiş için Anayasa değişikliği, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak. Geçiş sürecinde Millet İttifakı’na dahil partilerin genel başkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Bakanlıkların dağılımı, partilerin genel seçimde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecek, partilerin her biri kabinede en az bir bakanla temsil edilecek, bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı’ndaki politika kuruları lağvedilecek. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, üyesi oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde yapılacak. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini katılımcılı bir şekilde, istişare ve uzlaşıyla kullanacak. Kabinenin yetki ve görev dağılımı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle belirlenecek. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı kararları ve kararnameleriyle üst düzey atamalara dair kararları Millet İttifakı’na dahil partilerin liderleriyle uzlaşı içinde belirleyecek. Geçiş sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacak. Parlamenter sisteme geçiş süreci tamamlandığında mevcut cumhurbaşkanının siyasi parti üyeliği sona erecek. Parlamenter sisteme geçildikten sonra 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM, yeni bir seçime gerek duymadan görev süresini tamamlayacak. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanı’nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacak.

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