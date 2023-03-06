Kolay Uykuya Geçiş Yöntemleri

Nefes Egzersizleri

Stres, kaygı ve endişe gibi durumlar uykuya dalmanızı bir hayli zorlaştırabilir. Bu durumları ortadan kaldırmak için birçok kişi tarafından olumlu sonuç verdiği söylenen bir nefes tekniği bulunuyor: 4-7-8. Uyumadan önce, nefes alıp 7 saniye boyunca nefesinizi tutun ve 8 saniyede serbest bırakın. Bu teknik zihninizin altında yatan birçok düşünceden uzaklaşmanızı sağlayabilir.

Ayak Parmaklarını Sıkmak

Uyumadan önce ayaklarınızın kasıldığını hissediyorsanız, bedeniniz hâlâ aktif durumda olabilir. Ne kadar uykunuz olursa olsun, bedeniniz uykuya karşı direnmeye devam edebilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için ayak parmaklarınızı devamlı olarak kasıp serbest bırakın. Bu sırada içinizden 10’a kadar sayarak uykuya dalabilirsiniz.

Uyanık Kalmaya Çalışmak

Uykuya dalmak için çabaladığınızda uykuya dalmak gittikçe zorlaşabilir. Bunun yerine uyanık kalmaya çalıştığınız zaman daha çabuk uykuya dalabilirsiniz. Bu ters psikoloji, zihninizi uykuya alıştırmak için faydalı olacaktır.

Dizlerin Altına Yastık Koymak

Uyku pozisyonu, uyku sırasında ve sonrasındaki birçok durumu etkileyebilir. Buna göre, kaslarınızı gevşetmek için dizlerinizin altına yastık koyabilirsiniz. Eğer yan bir şekilde uyumayı tercih ediyorsanız, dizlerinizin arasına yastık koyarak da rahatça uyuyabilirsiniz.

Yüzü Soğuk Suyla Yıkamak

Uykudan önce sıcak duş almak vücuttaki kasların gevşemesi için faydalı bir yöntem olabilir fakat tam tersi işe yarayabilir. Soğuk su, uykuyu açmak yerine nabzı yavaşlatarak daha rahat bir uykuya zemin hazırlar. Uyumadan önce yüzünüzü soğuk suyla yıkamak, vücudunuzu rahatlatıp uykudan önce üşümesini engelleyebilir.

Uykunun Önemi ve Sağlığınız İçin 5 Etkili Yöntem

Nefes Egzersizleri: Uyumadan önce uygulanabilecek 4-7-8 tekniğinin stresi azaltarak, zihniniz altındaki düşüncelerden uzaklaşmanızı sağlayacağını unutmayın.

Uyumadan önce uygulanabilecek 4-7-8 tekniğinin stresi azaltarak, zihniniz altındaki düşüncelerden uzaklaşmanızı sağlayacağını unutmayın. Ayak Parmaklarını Sıkmak: Kasılmış ayaklarınızı gevşetmek ve 10’a kadar sayarak rahatlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Kasılmış ayaklarınızı gevşetmek ve 10’a kadar sayarak rahatlamaya yardımcı olabilirsiniz. Uyanık Kalmaya Çalışmak: Uykuya dalmaya çalışmak yerine uyanık kalmaya çalışın. Zihniniz ters psikolojiyi daha çabuk algılayarak hızlıca uykuya dalmanızı sağlayacaktır.

Uykuya dalmaya çalışmak yerine uyanık kalmaya çalışın. Zihniniz ters psikolojiyi daha çabuk algılayarak hızlıca uykuya dalmanızı sağlayacaktır. Dizlerin Altına Yastık Koymak: Omurgada oluşan baskıyı azaltmak için dizlerinizin altına yastık koyabilirsiniz. Böylece herhangi bir sıkıntı yaşamadan uyuyabilirsiniz.

Omurgada oluşan baskıyı azaltmak için dizlerinizin altına yastık koyabilirsiniz. Böylece herhangi bir sıkıntı yaşamadan uyuyabilirsiniz. Yüzü Soğuk Suyla Yıkamak: Soğuk suyla yüzünüzü yıkamak, nabzınızı yavaşlatıp daha rahat bir uykuya zemin hazırlar.

Uykusuzluk, deprem felaketi sonrası çoğu kişinin yaşadığı bir sorun haline geldi. Sağlıklı ve yeterli uyku, bağışıklık sisteminin işlevini sürdürmesi için çok önemli bir etkendir. Uzmanlar tarafından önerilen 5 yöntem, kolayca uykuya dalmanızı sağlayacaktır. Bunlar nefes egzersizleri, ayak parmaklarını sıkmak, uyanık kalmaya çalışmak, dizlerin altına yastık koymak ve yüzü soğuk suyla yıkamak. Sağlıklı uyumanın önemini ve bu yöntemleri unutmayın.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

