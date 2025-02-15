Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi adaylık tartışmaları sürerken yapılan son anket, muhalefetin doğru stratejiyle kazanma şansının yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Ankara Araştırma ve Danışmanlık şirketinin 1-4 Şubat 2025 tarihleri arasında 2.004 kişiyle yaptığı ankete göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP’li iki büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu (yüzde 25,6) ve Mansur Yavaş (yüzde 20,9) toplamda Erdoğan’ı geride bırakıyor.

Bu tablo, CHP’nin adayını doğru belirlemesi ve parti içi bölünmelerden kaçınması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli bir avantaj yakalayabileceğini gösteriyor. Ancak bunun için muhalefetin doğru bir strateji izlemesi kritik. Zira anket sonuçlarına bakıldığında, CHP’nin aday konusunda bölünmesi veya yanlış bir tercihte bulunması halinde Erdoğan’ın seçimi kazanma ihtimali güçlenebilir.

Anket, İYİ Parti ve Zafer Partisi liderlerinin aldığı düşük oy oranlarının milliyetçi seçmenin, muhalefetin adayını kabul etmeye hazır olduğunu gösterdiğine işaret ediyor. Bu durum, milliyetçi oyların kazanılmasının seçim sonucunu doğrudan etkileyeceğini gösteriyor. Özellikle Mansur Yavaş’ın milliyetçi tabanda karşılık bulabilmesi, CHP’nin milliyetçi-muhafazakâr oyları çekme potansiyelini güçlendiriyor.

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu’nun geniş bir seçmen kitlesine hitap etmesine rağmen milliyetçi kesimde daha az karşılık bulması, CHP için stratejik bir karar sürecini zorunlu kılıyor. CHP’nin iki güçlü adayı arasında doğru tercihi yapması, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu belirleyebilir.

Muhalefetin başarıya ulaşması için bir diğer kritik nokta ise tüm muhalefeti ortak bir aday etrafında birleştirmek. CHP’nin göstereceği aday, DEM Parti seçmeninin desteğini de almalı, aynı zamanda milliyetçi kesimi küstürmemeli. Zafer Partisi ve İYİ Parti adaylarının

Cumhurbaşkanı Seçimi: CHP Doğru Adayla Kazanabilir mi?

Anket Sonuçları, Muhalefet İçin Kritik İpuçları Veriyor

Türkiye’de Cumhurbaşkanı seçimi 2028 yılında yapılacak olsa da, kamuoyunun eğilimlerini ölçen anketler şimdiden büyük ilgi görüyor. Ankara Araştırma ve Danışmanlık şirketinin 1-4 Şubat 2025 tarihleri arasında 2.004 kişiyle yaptığı anket, muhalefetin doğru aday ve strateji belirlemesi durumunda seçimi kazanabileceğini gösteriyor.

Ankete göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP’li iki büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 25,6, Mansur Yavaş ise yüzde 20,9 oy oranına ulaşıyor. DEM Parti’nin adayı yüzde 4,5, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yüzde 2,6, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yüzde 2,0, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu yüzde 1,7 ve Ahmet Ağıralioğlu yüzde 0,9 oy alıyor. Kararsız seçmenin oranı ise yüzde 6,4.

Bu tablo, CHP’nin adayını doğru belirlemesi ve parti içi bölünmelerden kaçınması halinde seçimlerde avantaj yakalayabileceğini gösteriyor. Muhalefet adayının hem mevcut CHP seçmenini bir arada tutması hem de milliyetçi ve muhafazakâr kesimden destek alabilmesi kritik görünüyor. Mansur Yavaş’ın milliyetçi seçmenden oy alma potansiyeli ve Ekrem İmamoğlu’nun daha geniş bir tabana hitap etmesi, CHP için stratejik bir tercih yapmayı zorunlu kılıyor.

Anketin dikkat çeken noktalarından biri de İYİ Parti ve Zafer Partisi liderlerinin düşük oy oranları. Bu durum, milliyetçi seçmenin büyük bölümünün muhalefetin ortak adayına oy vermeye eğilimli olduğunu gösteriyor. Ancak milliyetçi seçmenin tamamının kazanılması, seçim sonucunu doğrudan belirleyecek en kritik unsur olacak. CHP’nin göstereceği adayın hem milliyetçi hem de Kürt seçmene hitap edebilecek bir profil sergilemesi, seçimde belirleyici bir faktör olabilir.

2028 Cumhurbaşkanı seçimlerine daha uzun bir süre olsa da, bugünkü tablo muhalefetin aday belirleme sürecinin kritik olduğunu ve doğru stratejiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddialı bir konuma gelebileceğini ortaya koyuyor. Ancak parti içi bölünmelerin veya yanlış aday tercihlerinin, Erdoğan’a avantaj sağlayabileceği unutulmamalı

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