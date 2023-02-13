Pentagon: F-16 savaş uçağımız Huron Gölü üzerinde bir UFO vurdu

Pentagon basın sekreteri Brig. General Pat Ryder, UFO’nun askeri bir tehdit olarak değerlendirilmediğini, ancak uçuşları tehlike altına alabileceğini söyledi.

“Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik, ancak bunun bir güvenlik uçuşu tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olduğunu değerlendirdik. Ryder yaptığı açıklamada, ekibimiz şimdi daha fazla bilgi edinmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak” dedi.

Ryder ayrıca cismin Cumartesi günü Montana üzerinde radar tarafından tespit edilen ve Cumartesi akşamı hava sahasının kısa bir süre kapanmasına neden olan nesneyle aynı olduğunu söyledi.

“Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı, nesneyi Pazar sabahı tespit etti ve görsel ve radarla takibini sürdürdü. Uçuş yoluna ve verilerine dayanarak, bu nesneyi hassas Savunma Bakanlığı bölgelerinin yakınında uçan Montana üzerinden alınan radar sinyaline makul bir şekilde bağlayabiliriz” dedi.

KANADA SAVUNMA BAKANINDAN UFO AÇIKLAMASI

Kanada Savunma bakanı, UFO vurmayı ‘kesin bir şekilde destekledik

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Huron Gölü yakınlarında ABD savaş uçakları tarafından ABD hava sahası üzerinde bir nesnenin düşürülmesini desteklediğini söyledi. Nesne, vurulduğunda Michigan’ın Yukarı Yarımadası üzerinde 20.000 fit yükseklikte uçuyordu.

Anand, “Bugün, ABD hava sahasında Huron Gölü üzerinde yüksek irtifa bir nesne tespit edildi” dedi. “NORAD, araştırmak için Kanada ve ABD uçaklarını fırlattı ve nesne ABD’de düşürüldü. ABD uçakları tarafından hava sahası.”

“Bu eylemi kesin olarak destekliyoruz ve Kuzey Amerika’yı korumak için ABD ve NORAD ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ABD F-22 savaş uçağı, Cumartesi günü Kanada semalarında kimliği belirsiz silindirik bir nesneyi düşürdü.

İlk olarak Cumartesi günü kuzey Yukon bölgesinde meydana gelen çatışmayı duyurdu ve Kanada kuvvetlerinin enkazı bulup analiz edeceğini söyledi.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, silindir şeklinde olduğunu söylediği nesnenin kökeni hakkında spekülasyon yapmayı reddetti.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand “UFO saat sabah 9.40 sularında ABD-Kanada sınırından yaklaşık 160 km uzaklıkta vuruldu” diyen Kanada Savunma Bakanı, bunun geçen hafta Kuzey Carolina’da imha edilen balondan daha küçük “silindirik bir hava aracı” olduğunu söyledi.

Cisimle ilgili analizlerin devam ettiğini ifade eden Anand, “Dolayısıyla cismin kaynağı hakkında spekülasyon yapmam ihtiyatlı olmaz” dedi.

Son 24 saatte düşürülen iki cisim, Washington’un Atlantik kıyısındaki askeri bölgelerin üzerinde görülen ve Pekin tarafından “meteorolojik araştırma amaçlı sivil hava aracı” olarak tanımlanan bir balonu imha etmesinden bir hafta sonra meydana geldi.

AMERİKA 2 GÜN ÖNCE AÇIKLAMIŞTI: BİZ DE UFO VURDUK

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby Cuma günü yaptığı açıklamada, “yüksek irtifada seyreden cismin” Pentagon tarafından 24 saat süreyle Alaska hava sahası üzerinde izlendiğini söyledi.

Kirby, “Cisim 40 bin fit yükseklikte uçuyordu ve sivil uçuş güvenliği için makul bir tehdit oluşturuyordu. Başkan Biden, Pentagon’un tavsiyesi üzerine, ihtiyatlı davranarak orduya cismi düşürme emri verdi” dedi.

Kirby, yaklaşık olarak bir otomobil büyüklüğündeki cismin Pentagon’un Kuzey Komutanlığı’na bağlı savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü söyledi.

UFO NEDİR?

UFO (İngilizce: “Unidentified Flying Object”/tanımlanamayan uçan nesne); bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne. Türkçede uçan daire kavramı da sıklıkla UFO anlamında kullanılır. UFO fenomenleri bazen sadece gözlemcilerin iddiasından, bazen de çeşitli kayıt cihazlarıyla elde edilen görüntü ve/ya seslerden ibarettir. UFO’larla ilgili kayıt ve iddiaları inceleyen kişilere ufolog, bu uğraşa ise ufoloji adı verilir.

Daha öncesinde de UFO gözlemleri yapılmış olmakla birlikte, gözlem raporları 1950’li yıllardan itibaren, özellikle ABD’de büyük bir artış göstermiştir. Bu yıllardan itibaren günümüze kadar on binlerce UFO iddiası kaydedilmiştir.

UFO NE ANLAMA GELİYOR?

UFO’lar İngilizcede “flying saucer” (uçan çay tabağı) olarak da bilinir. Bunun nedeni ilk ünlü UFO vakası olarak kayıtlara geçen ve 1947’de ABD’de meydana gelen bir olaydır. İş adamı Kenneth Arnold hususî, küçük uçağı ile Washington’daki Rainier Dağı civarında uçarken, 9 tane, “hilal şeklinde” uçan nesne gördüğünü ve “nesnelerin suda sektirilen çay tabakları gibi hareket ettiğini” iddia etti. Haberi yayımlayan gazete hatalı olarak “nesnelerin çay tabağı (saucer) şeklinde olduğunu” yazdı ve “flying saucer” adı yerleşti.

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