İran’dan İsrail’e karşılık! Onlarca balistik füze ateşlendi

Orta Doğu’da askeri tansiyon hızla yükseliyor. İran’da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen Nournews, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu. Füze saldırısının ardından gözler İsrail’in savunma sistemlerine ve olası yeni karşı adımlara çevrildi.

İran: Onlarca balistik füze

Nournews’in aktardığına göre, İran yönetimi ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olarak İsrail’i hedef aldı. Açıklamada, onlarca balistik füzenin ateşlendiği bildirildi.

Önleyici saldırı ve olağanüstü hal

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz daha önce İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını açıklamış ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Trump: Büyük operasyon başlattık

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık.” ifadelerini kullanmıştı.

Bölgede karşılıklı açıklamalar ve askeri hareketlilik sürerken, yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.

