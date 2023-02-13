Yaptığı Yeni Binalar Çöken AKP İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’dan Açıklama

AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından Kahramanmaraş’ta yapılan 3 bina çöktü. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği binalar hakkında işlem yapılmadığı bildiriliyor.

Depremde, AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun inşa ettiği 140 daireli sitesi yıkıldı. İnşaat mühendisi olan Avşaroğlu, depremin sosyal medya hesaplarını kapattı.

Melşa İnşaat Mühendislik şirketinin yaptığı Badı Saba Konutları ve Sevde Apartmanı Kahramanmaraş depremlerinde yerle bir oldu.

Şahin Avşaroğlu kimdir?

Melşa İnşaat Mühendislik, 2007 yılında Şahin Avşaroğlu ile Melay Avşaroğlu tarafından kuruldu.

1 milyon TL sermayeli şirketin sermayesi geçen eylül ayında 10 milyona çıkarıldı. Şirketin inşa ettiği Bad-ı Saba Konutları da depremde yıkıldı. 2 yıl önce inşa edilen projede 23 işyeri 140 daire bulunuyordu. Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Şahin Avşaroğlu, AKP Dulkadir İlçe Başkanı olarak görev yapıyor. Avşaroğlu’nun, depremden sonra sosyal medya hesabını kapattığı anlaşıldı.

Şahin Avşaroğlu Twitter Açıklaması;

Önce sosyal medya hesaplarını kapatan Avşaroğlu tepkilerin ve kaçtığının iddia edilmesi üzerine şu açıklamayı yaptı;

“Merkez üssü ilimiz olan, ülkemiz genelinde ve on ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem sonrasında ilk andan itibaren depremden etkilenen hemşehrilerimin yanında, yapılan çalışmaların içerisindeyim. Şu anda da fiilen çalışmalara katkı sunma gayreti içerisindeyim. Ancak bir takım sosyal medya mecralarında ve basında şahsımla alakalı asılsız iddialar ortaya atılmaktadır.

Yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşanan felaketin ilk gününden bu yana ilimizin merkez ilçeleri; Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçeleri dışında herhangi bir yere gitmem söz konusu olmadığı gibi sürekli olarak da sahada yapılan çalışmaların içerisindeyim. Yaşanan afet dolayısıyla ilimiz genelinde vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

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