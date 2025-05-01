Türkiye’de büyük elektrik kesintisi olur mu?

İspanya ve Portekiz’de milyonlarca insanı etkileyen elektrik kesintileri, Avrupa genelinde endişe yaratmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye’de de genel bir elektrik kesintisi yaşanabileceği yönünde kamuoyunda soru işaretleri oluştu.

Elektrik kesintisi iddialarına net yanıt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Bayraktar, Türkiye’nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında sistemsel anlamda herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Bakan Bayraktar, “Türkiye’nin enerji altyapısı güçlü ve anlık müdahale kapasitesi yüksek bir sistemle yönetiliyor. Mevcut durumda, ülke genelinde kesintiye yol açacak herhangi bir riskli durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen anlık tüketim ve üretim verilerinin titizlikle takip edildiğini ve olası aksaklıkların önüne geçilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguluyor.

İspanya ve Portekiz’deki kesintilerin nedeni hala net olarak açıklanmazken, uzmanlar Avrupa genelinde artan yenilenebilir enerji kullanımı ve şebeke yük dengesi konularına dikkat çekiyor.