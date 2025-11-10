Atatürk’ün ardından 87 yıl geçti: Cumhuriyetin kurucusuna saygı ve minnetle

1881 yılında Selanik’te doğan Mustafa Kemal Atatürk, küçük yaşlardan itibaren disiplinli, sorgulayıcı ve kararlı bir kişilik sergiledi. Şemsi Efendi Mektebi’nde başlayan eğitim yolculuğu, Manastır Askeri İdadisi ve Harp Okulu’nda şekillendi. 1905’te Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı, aynı yıl Şam’daki 5. Ordu’ya tayin edilerek askeri kariyerine adım attı.

Bir milletin kaderini değiştiren lider

Kısa sürede başarılarıyla dikkat çeken Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda gösterdiği cesaretle öne çıktı. Ardından Çanakkale Cephesi’nde tarihe geçen bir savunma sergileyerek, “Anafartalar Kahramanı” unvanını kazandı.

Bağımsızlık mücadelesinin mimarı

Osmanlı’nın yıkılış sürecinde milletin kaderini değiştirecek kararı aldı: 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattı.

Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile milli egemenliğin temellerini attı. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak millet iradesini yönetimin merkezine taşıdı.

Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır” sözüyle tarihe geçen Sakarya Meydan Muharebesi zaferi, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası oldu. Ardından 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Taarruz Zaferi ile ülke işgalden kurtuldu.

Cumhuriyetin ilanı ve modern Türkiye’nin doğuşu

Lozan Antlaşması’yla uluslararası alanda tam bağımsızlık sağlanmasının ardından, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Kemal Atatürk, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle yeni bir devletin temelini attı.

Eğitimden ekonomiye, tarımdan diplomasiye kadar her alanda devrimler gerçekleştirdi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı, laiklik ilkesi benimsendi, hukuk ve eğitim sistemleri yenilendi.

Atatürk’ün mirası: Sonsuza dek payidar bir Cumhuriyet

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

Ardında yalnızca bir devlet değil, bağımsızlık, akıl ve bilimin rehberliğinde yükselen bir ulus bıraktı. Bugün, ölümünün 87’nci yılında Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi, onu saygı, özlem ve minnetle anıyor.

