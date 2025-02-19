Atatürk saygısı, askeri eğitimin vazgeçilmez bir ilkesi olmaya devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, CNN Türk’te yaptığı açıklamalarda askeri hastanelerin yeniden açılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Afyoncu, sürecin detaylarına dair kesin bir tarih vermedi ancak konunun gündemde olduğunu vurguladı.

Atatürk Saygısı Olmayan Harp Okuluna Giremez

Afyoncu, askeri eğitimin temel prensiplerinden biri olarak Atatürk saygısını vurguladı. “Atatürk saygısı olmayanın Harp Okulu’nda yeri yoktur. Orduya siyasetin girmesi büyük felaketlere yol açar. Tarihten ders almayanlar, geçmişte yapılan hataları tekrar eder. Bu nedenle, askeri eğitimde disiplin, vatan sevgisi ve Atatürk’e bağlılık esastır.” dedi.

FETÖ’nün Askeri Okullara Sızma Çabaları Sürüyor

Afyoncu, FETÖ’nün halen askeri okullara sızmaya çalıştığını ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. “15 Temmuz sonrası askeri eğitim sistemi büyük bir darbe aldı. 16 bin askeri öğrenci başka okullara nakledildi, 23 binden fazla kişi ihraç edildi. Ancak bugün dahi FETÖ’cüler farklı grupların içine girerek kamufle olmaya çalışıyor. Devletin istihbarat raporlarında, hala askeri okullara sızma girişimlerinin devam ettiği görülüyor” diye konuştu.

Afyoncu, askeri eğitimin bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini vurgulayarak, “Ordu, siyaset üstü bir kurumdur. Tarihi bilen hiç kimse, siyasetin ordu içine girmesine müsaade etmez. Bu, Balkan Savaşları’nda yaşanan büyük kayıpların en önemli nedenlerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Afyoncu’nun Açıklamaları 10 Kasım 2023 ve 30 Ağustos 2024 Olaylarına Yanıt Olarak Yorumlandı

Afyoncu’nun bu açıklamaları, askeri okullarda 10 Kasım 2023 ve 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen olaylara bir yanıt olarak da değerlendirildi.

10 Kasım 2023’te Ne Yaşandı?

10 Kasım 2023 tarihinde, İstanbul Tuzla’daki Piyade Okulu’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü anma töreninde, bir öğrenci subayın yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine öğrenciler arasında tartışma çıktı. Bu olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen personelin tamamı hakkında “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma” kararı verildi. ￼

30 Ağustos 2024 tarihinde, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde, resmi programın sona ermesinin ardından yaklaşık 400 mezun teğmen, kılıçlarıyla bir araya gelerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı eşliğinde “Subaylık Yemini” etti. Bu eylem, resmi tören programında yer almayan bir girişim olarak değerlendirildi ve Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, beş teğmen ve üç disiplin amiri hakkında “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma” kararı verildi.

Bu iki olay, özellikle Teğmenler vakası olarak bilinen yemin olayı ve arkasından gelen ihraç kararları toplumun geniş kesimlerinde rahatsızlık yaratmış ihraç kararı Atatürk’ten rahatsız olunması şeklinde algılanmıştı. Afyoncu bu açıklamalar ile adeta bu tepkilere yanıt verdi. Teğmenler olayını disiplinsizlik olarak tanımlayan Afyoncu Teğmenler konusunu FETÖ ‘ye bağladı .

İşte Teğmenler Hakkındaki Kısım ;

