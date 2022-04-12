Britney Spears üçüncü kez hamile

Britney Spears üçüncü çocuğunu bekliyor. Müzisyen bunu Instagram’daki duygusal bir gönderide duyurdu.

Artık babasının vesayeti altında olmayan Britney Spears, hayatının kontrolünü tekrar eline aldı. Müzisyen sonunda kendisi için neyin en iyi olduğuna kendisi karar verebilir. Bebek sahibi olmak her zaman listenin başında.

Babasıyla olan vesayet davasını kazandıktan sadece birkaç ay sonra Britney Spears hamile olduğunu açıkladı. 40 yaşındaki şarkıcı 40 milyon takipçisine “Bebeğim olacak” diye seslendi.

Britney Spears’ın dansçı Kevin Federline ile ilişkisinden olan iki genç çocuğu var: 16 yaşındaki Sean Preston ve bir yaş küçük Jaden James. Şimdi bir sonraki çocuğunu kocası Sam Asghari ile bekliyor.

Çift, 2016 yılında sevgilisini oynadığı “Slumber Party” adlı müzik videosu setinde tanışmıştı. Britney Spears, 2017 Yılbaşı Günü’nde kendisinden on iki yaş küçük olan fitness eğitmeni ile olan ilişkisini duyurmuş, 2021’de ise evlenmişlerdi.

Britney Spears daha önce hamile kalmak istemişti ama buna izin verilmemişti. 2008’den beri babasının vesayeti altındaydı. Sadece başarılı şarkıcının kaderini belirlemekle kalmadı, aynı zamanda özel hayatını – hatta doğum kontrol yöntemini bile titizlikle kontrol etti.

40 yaşındaki babasına karşı geçen yıl ifade verdiğinde, “İçimde bir spiral var, bu yüzden hamile kalamam. Daha fazla çocuk sahibi olmamı istemiyorlar” dedi. Uzun bir mücadelenin ardından 2021 Kasım’ında resmen özgürlüğüne kavuştu.