Türkiye

Instagram yasağında yeni gelişme

BTK kararıyla erişimin engellendiği sosyal medya platformu Instagram'ın yetkilileri ile Bakanlık arasında bugün toplantı düzenlenecek.

NationalTurk05/08/2024
112 1 dakika okuma süresi
Instagram Yasağı
Instagram Yasağı
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2 Ağustos’tan beri kapalı olan Instagram konusunda yeni gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri bugün görüşecek.

Bakan Abdülkadir Uraloğlu, “Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos’ta erişime engellenen sosyal medya platformu Instagram uygulaması için kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Instagram yetkilileri bugün saat 13.00’te görüşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.”

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NationalTurk05/08/2024
112 1 dakika okuma süresi
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