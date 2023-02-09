Elon Musk Twitter Kesintisi Hakkında Konuştu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken Twitter, TikTok, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına erişim kısıtlaması büyük tepki uyandırdı. Uluslar arası medyada da yer bulan gelişmeyle ilgili Twitter’ın sahibi Elon Musk’tan açıklama geldi.

Twitter’ın CEO’su Elon Musk, Türkiye hükümetinden yetkililerin Twitter’dan yetkililerle iletişime geçtiğini ve ülkede Twitter’ın “kısa bir süre içinde” yeniden erişilebileceğini söyledi.

Netblocks isimli internet gözlem platformu, Twitter’a erişimin durduğunu belirtmişti. Musk paylaşımında, “Twitter’a platformun kısa bir süre içinde yeniden açılacağıyla ilgili Türk hükümetinden bilgi geldi” dedi. Musk kısa bir sürenin detaylarını ise paylaşmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantıda gerçek dışı ihbarlar ve sahte yardım kampanyalarına önlem alınması konusunda görüş alışverişi yapıldı.

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