Anantara Kihavah Maldivler’de harika yılbaşı tatili

Avrupa geneli yağmurlu bir yılbaşına hazırlanırken Alman model Alena Gerber yılbaşı tatilini Maldivler’de geçiriyor. Maldivler’in en güzel otellerinden Anantara Kihavah bu sefer de ünlü modeli ağırlıyor.

Cumcuma’nın haberine göre ünlü Alman model Alena Gerber birkaç gün önce ailesiyle birlikte “yeryüzündeki cennet” olarak nitelediği Maldivler’de tatil yapıyor.

Model Alena Gerber, Noel’i ailesiyle birlikte Maldivler’de geçirdi ve cennetini Instagram aracılığıyla hayranlarıyla paylaştı.

Model, çantalarını topladı ve kocası eski futbolcu Clemens Fritz ve kızları ile güneşli Noel tatili yaptı.

Noel arifesinden bir gün önce, 34 yaşındaki model Instagram aracılığıyla hayranlarına dar bikinili bir fotoğrafla ailenin gidecekleri yere, Alena’nın yazdığı gibi “yeryüzündeki cennete” sağ salim vardıklarını bildirdi.

Anantara Kihavah Maldives’i de etiketledi

Sonraki günlerde hayranlarına çok sayıda fotoğraf ve video sunarak varış noktası olan Maldivler’in aslında cennet olabileceğini açıkça ortaya koydu.

Sarışın model, yalnızca Hint Okyanusu’nun pitoresk sahilinde şık bir elbiseyle poz vermekle kalmadı, aynı zamanda Noel arifesinde ailesinin yanında ve kafasında Noel Baba şapkasıyla kameraya ışınlandı.

Model, Noel Günü’nde ayrıca dinlendirici bir sabah geçirdi ve konaklama yerinin terasında manzaranın ve bir fincan kahvenin tadını çıkardı.

Alena Gerber, paylaşımlarında Maldivler’in en güzel otelleri arasında yer alan Anantara Kihavah‘ı da etiketledi.

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Anantara Kihavah Maldives Villas

Alena Gerber’in öve öve bitiremediği Anantara Kihavah Maldives Villas, dünyanın Instagram’da en çok paylaşılan oteli unvanına sahip.

Yüzyıllar boyunca Uzakdoğu’ya yelken açan Arap tüccarların sığındığı yer burasıydı; Hindistan cevizi, papaya ve mango ağaçlarıyla kutsanmış yemyeşil bir cennet.

Yıldızlara göre takımadalardan takımadalara giden denizciler, aynı zamanda adayı çevreleyen okyanusun zenginliklerinden de etkilendiler; burada tarih öncesi bir yanardağ derinliklere batarak bir ev resifinde çiçek açan mercanlar ve çok sayıda lagün balığı bıraktı.

Adanın el değmemiş doğasının bozulmaması amacıyla, etraflarında büyüyen villalardan da anlaşılacağı üzere tek bir ağaç bile yerinden oynatılmadı.

Tasarım, eski denizcilere saygı duruşunda bulunarak Hint Okyanusu, Arap ve Portekiz motiflerini yerli malzemelerle birleştirerek türünün tek örneği olan lüks bir sahil tesisi sunuyor.

UNESCO Biyosfer Rezervi’ndeki Baa Atolü’nde yer alan Anantara Kihavah Maldivler lüks tesisi, sizi kendi yalın ayak lüks cennetinizi hayal etmeye davet ediyor.

Özel havuzlu plaj villanızda veya su üzerindeki villanızda geniş alan lüksünün tadını çıkarın. Mantalar ve Hawksbill deniz kaplumbağalarıyla şnorkel.

Bu büyüleyici sığınakta ıssız bir kumsalda veya okyanus yüzeyinin altında yemek yiyin.

Anantara Kihavah Maldivler Özellikleri

UNESCO Biyosfer Rezervinde özel bir ada

80 adet plaj ve su üstü havuzlu villa ve residence

Ödüllü su altı restoranı

Maldivler’in tek su üstü gözlemevi

Dünyanın Instagram’da En Çok Paylaşılan Oteli

Özel Bisikletler

Manzaralı 30 Dakika Deniz Uçağı Transferi

Bozulmamış Resif

Yedi Restoran ve Bar

24 Saat Özel Villa Hostu

Anantara Kihavah’ın dünyaca ünlü villalarında okyanustan birkaç adım uzakta, kumlu kıyılarda veya doğrudan masmavi suların üzerinde dinlenebilirsiniz.

Havuzunuzda yüzün. Sallanan bir divanda tembellik yapın. Gün batımının en muhteşemini izleyin.

Bu muhteşem villaların her biri 258 – 412 m2 arasında, su üstünde veya sahilde.

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