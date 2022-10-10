Kanye West daha önce de Instagram ile sorun yaşamıştı. / Twitter, Kanye West’in hesabını askıya aldı

Instagram’ın ardından Twitter da ABD’li rapçi Kanye West’in hesabını engelledi. Bir Twitter sözcüsü CNN’e yaptığı açıklamada müzisyenin hesabının “Twitter politikalarını ihlal ettiği için” askıya alındığını doğruladı. Şarkıcının Yahudi karşıtı tweeti de silinmişti.

Twitter, pazar günü West’in “Yahudiler için ölüm tehlikesi seviyesi 3” ifadelerini içeren paylaşımını “nefret söylemi kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırmasından sonra rapçinin hesabını da kilitledi.

Kanye West, geçtiğimiz Cuma günü de Instagram tarafından engellenmişti. CNN’e göre, Instagram yetkilileri, West’in hesabındaki içeriğin silindiğini ve şirket politikalarını ihlal ettiği için bir kısıtlama getirildiğini söyledi. Ancak içerikle ilgili neyin sakıncalı olduğunu veya ne tür bir kısıtlama getirildiğini belirtmedi.

Iranian youth are leading a revolution against 44 years of dictatorship. The world needs to support them and honor their courage. — ye (@kanyewest) October 9, 2022

West ayrıca daha önce Sean Combs’a Yahudi aleyhtarı düşüncelerini ifade etmişti.

CNN’e göre West, Instagram’da, Amerikan Yahudi Komitesi’nin “Yahudi karşıtı” olarak eleştirdiği rapçi Sean “Diddy” Combs ile bir “metin konuşmasının” ekran görüntüsünü içeren, şimdi silinmiş bir gönderi paylaştı. West’in, Combs’un karanlık, güçlü Yahudi insanlar tarafından kontrol edildiğini ima ettiği söyleniyor.

Olaydan sonra West, neredeyse iki yıl sonra ilk kez tweet attı. Twitter’ı ele satın almaya çalışan teknoloji milyarderi Elon Musk, “Twitter’a tekrar hoşgeldin arkadaşım!” tweetiyle ünlü rapçiyi karşılamıştı.

The Washington Post: Elon Musk Twitter ile manüplasyon yaptı

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