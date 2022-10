Kanye West daha önce de Instagram ile sorun yaşamıştı. / Twitter, Kanye West’in hesabını askıya aldı

Instagram’ın ardından Twitter da ABD’li rapçi Kanye West’in hesabını engelledi. Bir Twitter sözcüsü CNN’e yaptığı açıklamada müzisyenin hesabının “Twitter politikalarını ihlal ettiği için” askıya alındığını doğruladı. Şarkıcının Yahudi karşıtı tweeti de silinmişti.

Twitter, pazar günü West’in “Yahudiler için ölüm tehlikesi seviyesi 3” ifadelerini içeren paylaşımını “nefret söylemi kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırmasından sonra rapçinin hesabını da kilitledi.

Kanye West, geçtiğimiz Cuma günü de Instagram tarafından engellenmişti. CNN’e göre, Instagram yetkilileri, West’in hesabındaki içeriğin silindiğini ve şirket politikalarını ihlal ettiği için bir kısıtlama getirildiğini söyledi. Ancak içerikle ilgili neyin sakıncalı olduğunu veya ne tür bir kısıtlama getirildiğini belirtmedi.

