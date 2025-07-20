Rusya’da 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası tsunami uyarısı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Rusya’ya bağlı Kamçatka Yarımadası açıklarında art arda üç büyük depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntıların büyüklükleri sırasıyla 6.7, 6.7 ve 7.4 olarak kayda geçti. İlk depremin ardından yalnızca 32 dakika içinde iki güçlü sarsıntı daha yaşandı.

Rusya’da depremler 10 kilometre derinlikte gerçekleşti

USGS verilerine göre depremlerin merkez üssü yerin 10 kilometre altında bulunuyor. Almanya merkezli Sismoloji Araştırma Merkezi GFZ de en az bir depremin 6.7 büyüklüğünde olduğunu doğruladı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise üçüncü depremin büyüklüğünü 7.4 olarak belirtti.

Petropavlovsk-Kamçatski halkı endişeli

Depremlerin merkez üssüne en yakın şehir olan Petropavlovsk-Kamçatski’de 160 binden fazla insan yaşıyor. Bölgede sarsıntılar sonrası kısa süreli panik yaşandı. Yetkililer olası bir tsunami tehlikesine karşı halkı uyardı.

Tsunami uyarısı yapıldı

Sarsıntıların ardından Pasifik kıyılarında tsunami riski nedeniyle alarm verildi. Uzmanlar, kıyıya yakın bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Tsunami dalgalarının oluşup oluşmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

