Dijital video, televizyon platformlarına ilgi son yıllarda bir hayli arttı. Özellikle pandemiyle birlikte evde kalınana süreçte dizi, film izlemek isteyenlerin ilk tercihi söz konu platformlar oldu. Çin, Kırım, Suriye ve Kuzey Kore hariç tüm dünyada yayın yapan Netflix’e nasıl üye olunduğu ise merak ediliyor. Peki, Netflix’e nasıl üye olunur?

Netflix izle

Netflix izlemek isteyenler öncelikle platforma üye olmak zorunda. Üyeliklerle ilgili olarak Netflix kullanıcılarına farklı paketler sunuyor. Netflix’i web tarayıcısından ya da uygulama üzerinden izlemeniz mümkün.

Netflix üye girişi

Netflix’e üye olup ödeme yaptıktan sonra istediğiniz dizi ya da filmi izleyebilirsiniz Netflix’i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV’niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızdan izleyebilirsiniz.

Netflix üyelik ücreti

Netfli’e üye olmak isteyenler her ay ne kadarlık bir ödeme yapmaları gerekiyor. Netflix kullanıcılarına birkaç paket sunuyor. Söz konusu paketlerin ücretleri ise 26,99 TL ile 54,99 TL arasında değişiyor. Paketler arasındaki fark ise görüntü kalitesi, üyeliğin aynı anda kaç cihazda birden kullanılabileceğine göre farklılık gösteriyor.

Netflix kimin?

Netflix, 29 Ağustos 1997’de Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya’da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir. Aboneler, çeşitli film ve dizilerden oluşan kapsamlı bir arşivi internet üzerinden izleyebilir. Bu arşive Netflix yapımı film ve diziler de dahildir. Nisan 2020 itibarıyla Netflix’in dünya genelinde 193 milyon, ABD’de 73 milyon ücretli abonesi bulunmaktadır. Netflix hizmetleri Çin anakarası (yerel kısıtlamalar nedeniyle), İran, Suriye, Kuzey Kore ve Kırım (ABD’nin yaptırımları nedeniyle) dışında tüm dünyada kullanılabilmektedir. Şirketin Türkiye, ABD, Brezilya,Hollanda, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’de ofisleri bulunmaktadır. Netflix, Amerikan Sinema Filmleri Derneği üyesidir. Şirket, dünyanın birçok ülkesinde hem içerik üretimi hem de dağıtımı yapmaktadır.

Netflix Türkiye izle

Netflix üyeliğini aktif hale getirenler yerli-yabancı pek çok yapımı izleyebiliyor. Son dönemde pek çok önemli yerli yapım Netflix’te yer aldı.

BluTV üyeliği ödeme seçenekleri nelerdir?

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