60 yıldır ilk kez Çin Nüfusu Azaldı

On yıllardır ilk kez: Çin, nüfus düşüşünü bildirdi. 1,4 milyardan fazla insanıyla Çin, dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi. 2022 için, istatistik ofisi şimdi on yıllardır ilk kez 850.000 kişilik bir nüfus azalması bildirdi.

Çin, nüfusunda yıllardır ilk kez düşüşe geçti. Başkent Pekin’deki istatistik ofisi, geçen yılın sonunda dünyanın en kalabalık ülkesinin 1.412 milyar nüfusa sahip olduğunu ve bir önceki yıla göre nüfusun yaklaşık 850.000 daha az olduğunu söyledi.

Çin’in Halk Cumhuriyeti’nin bir parçası olarak gördüğü Hong Kong, Makao ve Tayvan vatandaşları ile yabancılar sayıma dahil edilmedi.

Geçen yıl doğum oranı, 2021’deki 7,52 doğum oranından 1.000 kişi başına 6,77 idi ve bu, rekorun en düşük seviyesi oldu. Çin ayrıca, 2021’deki 7,18 ölüm oranına kıyasla, 1000 kişi başına 7,37 ölümle 1976’dan bu yana en yüksek ölüm oranını kaydetti.

Tek çocuk politikasının ve yüksek eğitim maliyetlerinin sonuçları

Çin, uzun süredir doğum oranlarında keskin bir düşüş ve yaşlanan bir nüfustan muzdarip. On yıllardır sürdürülen “tek çocuk politikası”nın etkileri giderek daha fazla hissediliyor. Bunun kaldırılması, 2016 yılında sadece kısa bir süre için doğumlarda hafif bir artışa neden oldu.

Uzmanlar, Çin’deki barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri için yüksek maliyetlerin yanı sıra, gelişmenin gerçek nedenleri olarak azalan evlenme isteğini görüyorlar. Üç yıldır devam eden korona pandemisi, trendi hızlandırması muhtemel yeni belirsizliklere neden oldu.

Düşen doğum oranına ve nüfusun hızla yaşlanmasına yanıt olarak, 2021’de üç çocuğa da izin verildi. O zamandan beri hükümet, genç çiftlerin çocuklara bakmasını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Eğitimin maliyeti düşürüldü. Pek çok kadın anneliğin kariyerlerini olumsuz etkileyeceğinden korktuğu için mali yardım sağlandı ve doğum ve ebeveyn izni kolaylaştırıldı.

Bu durum, 1960’ların başından bu yana dünyanın en kalabalık ülkesindeki ilk nüfus azalması. O zamanlar Çin, modern tarihinin en kötü kıtlığını yaşıyordu. Buna, devlet kurucusu Mao Tse-Tung tarafından ilan edilen “İleriye Doğru Büyük Atılım” sanayileşme ve kolektifleştirme programı neden oldu.

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