TrendyolGO Kuryeleri İş Bıraktı

TrendyolGO çalışanı kuryeler iş bıraktı. Trendyol’da geçen sene başlayan ve çalışanların kazanımıyla sonuçlanan kurye eylemlerinin ikincisi bugün yaşandı. TrendyolGO kuryeleri maaşlarının artırılmasını istiyor.

Şirket tarafından açıklanan zam miktarını, güvencesiz/sağlıksız şekilde çalışmayı, uzun çalışma saatlerini protesto eden kuryeler, İstanbul’un farklı yerlerinden yola çıkarak Alibeyköy’deki şirket ofisinin önüne gitti. Çalışma saatleri ve koşullarından da rahatsız olduklarını dile getiren kuryeler, her gün en az 12 saat çalıştıklarını söyledi.

Kuryeler ayrıca motor tamir şirketleriyle anlaşma yapılmasını da talep ediyor. Arıza nedeniyle sistemden çıkan kuryelere cezai işlem de uygulanıyor. Buna da kanıtlandığı takdirde ceza uygulanmaması gerektiğini söyleyen kuryeler, mağazalardan kuryelerin yemek yiyebilmesi için bu miktarların hak edişlerinden düşülmesini talep etti.

12 saat boyunca hiç durmadan ortalama 2 bin 500’den fazla kilometre yol yapan bir kuryenin haftalık kazancı, şirketin önerdiği rakamlara göre 4 bin 530 TL oluyor. Bu miktar aylık olarak 18 bin 120 TL’ye denk düşüyor ama bu kuryeler motor bakımlarını, benzin ve mazotlarını kendileri alıyorlar. Tüm masraflarını kendileri karşılıyor.

Kuryeler ise benzine yapılan, asgari ücrete yapılan zam oranlarında bir zam talep ediyorlar.

Trendyol şirketi kuryelerin eline ayna en az net 10 bin lira geçtiğini, kuryeler ise 4 bin lira kaldığını iddia ediyor.

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