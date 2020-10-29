Fransa’da Yine Vahşet! Bir Kadının Kafası Kesildi

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Notre Dame Kilisesi yakınlarında bir kişinin elindeki bıçakla etraftakilere saldırdığını, üç kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Reuters’ın haberine göre hayatını kaybedenlerin arasında yer alan bir kadın kafası kesilerek öldürüldü. Ajansa konuşan bir polis kaynağı ve Fransız politikacı Marine Le Pen de bu iddiayı doğruladı.

Gelen bilgilere göre kimliği açıklanmayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Saldırganın olay sırasında tekbir getirdiği iddia ediliyor.

Belediye Başkanı Estrosi, “Saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Hastaneye kaldırıldı ve yaşıyor” dedi.

Reuters, olayın ülkede bir öğretmenin okulda Hz. Muhammed karikatürü gösterdikten sonra öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtlığını körüklemesinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekti.