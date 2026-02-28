Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan’a zorla bağış suçlaması

Bolu Belediyesi’ne yönelik “irtikap” operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan‘ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

(1) Tanju Özcan – Belediye Başkanı

(2) Süleyman Can – Belediye Başkan Yardımcısı

(3) Ali Sarıyıldız – Meclis Üyesi

(4) Ergün Temel – Bolu Bel. Şti. Yetkilisi

(5) Hakan Yılmaz – Zabıta Müdür Vekili

(6) H. Ekrem Serin – Encümen Başkanı

(7) Cahit Görüş – Meclis Üyesi

(8) Buse Özkan – Meclis Üyesi

(9) Mehmet Ağan – Meclis Üyesi

(10) Naim Ayhan – Meclis Üyesi

(11) Sinan Pekcan – Meclis Üyesi

(12) Tahsin Arslan – Belediye Yazı İşleri Müdürü

(13) Yasin Bargaç – İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

Avukat Ferit Atalay açıklamasına göre , Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, BOLSEV adlı bir vakıf kuruyor.

Bu vakıf bağışlarla 528 öğrenciye burs veriyor.

A101,Şok ve BİM’in “Bizden zorla bağış alındı” şikayeti üzerine Özcan ve 12 arkadaşı irtikap savıyla gözaltına alınıyor.

Savcılık ise iki günlük gözaltı süresi istedi. Özcan gözaltına alınırken “Öğrencilere Burs verdiğim için alınıyorum” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şunları söyledi:

“Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak düşman ceza hukukunu işletmektir.”

“Bolu Belediye Başkanımız Özcan, tek işi şehrindeki öğrencilere burs sağlamak olan bir vakfa yapılan bağışlarla ilgili soruları yanıtlıyor.”

“Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur.”

Özcan, suçlandığı BOLSEV ile ilgili şunları söylemişti – Video