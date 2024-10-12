Milton Kasırgası’nda mahsur kalan ailei polis kurtardı

ABD’nin Florida eyaletinde yerel polis, Milton Kasırgası’ndan dolayı yaşanan su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bir aileyi ve köpeklerini kurtardığı görüntüleri paylaştı.

Milton Kasırgası felaketi yaşattı

ABD’nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16’ya yükseldi. Denizde iki kez 5 kategorisine yükselen ancak Florida kıyılarını 3 kategorisiyle vuran Milton Kasırgası, eyalet geneline şiddetli rüzgar ve yağışlar getirdi, yıkımlara yol açan birçok hortumun oluşmasına neden oldu. Yetkililer, kasırganın bölgeyi terk etmesi sonrası yükselen sular ve sel tehlikelerine karşı vatandaşları uyardı. Florida Valisi Ron DeSantis de 2,5 milyonu aşkın kişinin etkilendiği elektrik kesintileri gidermek ve yıkımların enkazını temizlemek için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Florida’da yerel polis, kasırgadan dolayı evlerini su basan ve mahsur kalan bir aileyi ve köpeklerini kurtardıkları görüntüleri paylaştı. Polis, “Bir aileyi ve sevgili köpeklerini yükselen sel sularından güvenli bir şekilde kurtardık. Bu zorlu zamanlarda tüylü dostlarımız da dahil olmak üzere herkesin güvende olmasını sağlamak için tam güçle çalışıyoruz” dedi.

ABD’nin güneydoğusundaki eyaletleri etkisi altına alan Helene Kasırgası sebebiyle 90 kişi hayatını kaybetti.

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