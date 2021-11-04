BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan Diyanete tepki

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Kocaeli İl Kongresi’nde konuştu. Baş, “Cumalarda Atatürk’ün yazdığı hutbeler okunacak. Fitne son bulacak” diyerek Diyanetin Atatürk’ün adını anmamasına sert tepki gösterdi.

“DİYANET’İN BAŞINA ALEVİ BİR KARDEŞİMİZİ GETİRECEĞİZ”

BTP Lideri Baş, “Din değişmedi ki adamlar devamlı yeni bir şeyler üretiyor. Ya bu din değişir mi? Değişmez 1400 yıldır aynı kurallar var ama Fetva’lar başka, hutbeler başka, vaazlar başka, buna gerek var mı? Hayır… O zaman ne yapacağız iktidarımızda Diyanet İşleri’nin başına Alevi bir kardeşimizi getireceğiz. Şart koyacağız. Şartımızda her Cuma Atatürk ne yazdıysa onu okutacağız” diyeceğiz.

“EĞER VATAN DÜŞMANLARINI TANIMAK İSTİYORSANIZ…”

BTP Lideri Baş, “1 yılda 52 tane Cuma var. Atatürk her Cuma namazında okunacak hutbeyi yazdırmış. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet ilanın yaşandığı 29 Ekim’in yıldönümünde bu yıl cuma gününe denk geldi. Diyanet işlerimizin Cumhuriyet bayramı olduğu günde Cuma Hutbelerinde Atatürk’ten bahsetmediğini gördük. Ben de bir twit atarak, pazar günü İzmit Kongremize katılacağım bu konuyu orada irdeleyeceğim dedim.

Bizler çözüm odaklı çalıştığımız için Cuma Hutbesinde yaşanan bu tatsız hadiseyi görünce kendimce ‘Bunun da çözümü basit’ dedim. Bunlara ne yapacağız. Eğer Vatan düşmanlarını tanımak istiyorsanız. Vatan düşmanlarının panzehiri Merhum Genel Başkanımızın Hoş geldin Atatürk eseridir. Bu eser o zehire karşı bir panzehir” dedi.

“DİN DEĞİŞTİ Mİ Kİ FETVA’LAR BAŞKA, HUTBELER BAŞKA, VAAZLAR BAŞKA”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Diyanet İşleri Başkanı’nı bu ülkede Alevi yapalım dedim. Neden Alevi yapmıyoruz. O Başkanımıza da bir şart koyacağız.

Biz Hoş geldin Atatürk kitabını açıp okuduğumuzda Atatürk’ün yazdırdığı 52 tane Hutbeyi görüyoruz. Atatürk 1 yılda 52 tane Cuma var her Cuma Namazında okunacak Hutbeyi yazdırmış.

Şimdi yeni Diyanet İşleri Başkan’ımıza diyeceğiz ki senin Cuma Hutbelerin Atatürk’ün yazdığı hutbelerin dışına çıkamaz. Şimdi hadi buna itiraz etsinler edemezler, niye çünkü biz şunu biliyoruz din değişmedi ki adamlar devamlı yeni bir şeyler üretiyor.

Ya bu din değişir mi? değişmez 1400 yıldır aynı kurallar var. Ama Fetva’lar başka, hutbeler başka, vaazlar başka buna gerek var mı? Hayır… O zaman ne yapacağız biz iktidar olduk bakın söz veriyorum Diyanet İşleri’nin başına Alevi bir kardeşimizi getireceğiz ve her Cuma Atatürk ne yazdıysa onu okutacağız” diye konuştu.