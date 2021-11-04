İstanbul’da kayıt dışı kaç mülteci tartışması

Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul’a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya” şeklindeki konuşması hakkında açıklama yaptı.

Göç İdaresi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul ilinde “ama sığınmacı, ama mülteci, ama oturma izni almış” 2,5 milyona yakın yabancının yaşadığı yönündeki açıklaması İstanbul ilindeki gerçek durumu yansıtmamaktadır” denildi.

Başkanlıktan şu açıklama yapıldı:

“İstanbul İli genelinde ikamet izinli 644.726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535.025 ve mülteci/ şartlı mülteci statülerinde 2.406 olmak üzere tüm hukuki statülerde toplam 1.182.157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/ şartlı mülteci statülerinde toplam 5.276.471 yabancı bulunmaktadır.”

Göç İdaresi Başkanlığı’nca İmamoğlu’na cevaben yapılan açıklama resmi kayıtlar kapsamında verilerden oluşurken “İstanbul’da kayıt dışı mülteci, sığınmacı ve oturma izni almamış kaç kişi yaşıyor?” sorusuna ise hâlâ cevap aranıyor.