Cem Uzan : “Ay’a gidecektik ama ne hikmetse Türkiye’nin vatandaşlarına aşı alacak parası yok”

Cem Uzan’ın ekonomik göstergelerin vahimliğine dikkati çektiği açıklamaları şöyle:

Cem Uzan: “Türkiye’nin vatandaşlarına aşı alacak parası yok”

18 yıl sonra gelinen noktada “2014’te yerli uçak yapıyorduk, 2019’da göklerde olacaktı. Dönemin başbakanı Davutoğlu bile bu konuda konuşmuştu. Petrol buldular, doğalgaz buldular, Ay’a gidecekler ama ne hikmetse Türkiye’nin vatandaşlarına aşı alacak parası yok”

Yok para, para yok!

“Bunların hepsi lafı güzaf, laga luga! Ben öyle demeyi seviyorum, boş laf. Eski başbakan yardımcısı çıktı, bir döküm verdi. Sonra cumhurbaşkanı çıktı, bir döküm verdi, sonra şu anki Merkez Bankası Başkanı bir döküm verdi. Bakıyorsunuz, hiçbiri birbirini tutmuyor. Bir de bu olayın olduğu dönemin bir bakanı var ve bu bakan ortada yok 6 aydır, kayıp. Yani o kişinin çıkıp bir açıklama yapması lazım; sırf yerli medya önünde değil, yabancı medyanın önüne de. Çünkü siz sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak alıyorsunuz yurt dışından kredilerinizi ve o yüzden herkes Merkez Bankası’nda görüyor. Onun için Merkez Bankalarının bağımsızlığı aranır. Yok para, para yok! Bakın, ben herkese aynı şeyi anlatıyorum, çok basit bir olaydır bu”

Yok para, para yok!

“Bunların hepsi lafı güzaf, laga luga! Ben öyle demeyi seviyorum, boş laf. Eski başbakan yardımcısı çıktı, bir döküm verdi. Sonra cumhurbaşkanı çıktı, bir döküm verdi, sonra şu anki Merkez Bankası Başkanı bir döküm verdi. Bakıyorsunuz, hiçbiri birbirini tutmuyor. Bir de bu olayın olduğu dönemin bir bakanı var ve bu bakan ortada yok 6 aydır, kayıp. Yani o kişinin çıkıp bir açıklama yapması lazım; sırf yerli medya önünde değil, yabancı medyanın önüne de. Çünkü siz sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak alıyorsunuz yurt dışından kredilerinizi ve o yüzden herkes Merkez Bankası’nda görüyor. Onun için Merkez Bankalarının bağımsızlığı aranır. Yok para, para yok! Bakın, ben herkese aynı şeyi anlatıyorum, çok basit bir olaydır bu”

Genç Parti eski genel başkanı Cem Uzan: 18 yıl sonra gelinen noktada “2014’te yerli uçak yapıyorduk, 2019’da göklerde olacaktı. Dönemin başbakanı Davutoğlu bile bu konuda konuşmuştu. Petrol buldular, doğalgaz buldular, Ay’a gidecekler ama ne hikmetse Türkiye’nin vatandaşlarına aşı alacak parası yok”diyerek sözlerini bitirdi.