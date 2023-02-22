Kılıçdaroğlu Hatay’da: Hala Çadır Eksik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’ın Defne ilçesindeki ziyaretinde gazetecilere açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu “Çadır ihtiyacı karşılanmamış durumda. Burada da büyük eksiklikler var. Süratle karşılanması lazım” dedi.

Belediye Başkanları ile Hatay’ın Defne ilçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu deprem felaketinin üzerinden 17 gün geçtiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Hâlâ bazı sorunların aşılmadığını görüyoruz. Umarım bu sorunlar en kısa sürede çözülür. En büyük arzumuz o. Belediye başkanlarıma yürekten teşekkür ederim. Belediye çalışanlarına yürekten teşekkür ederim. Hepsi canla başla çalıştılar. Dayanışma kültürümüzü sadece Türkiye’ye değil dünyaya gösterdik. Bizim açımızdan son derece önemli. Su sorunu var, hâlâ çözülmemiş durumda, umarım kısa süre içerisinde çözülür. Çadır ihtiyacı karşılanmamış durumda. Burada da büyük eksiklikler var. Süratle karşılanması lazım.”

Depremzedelerin çadırlarını yıkılan binalarının yanlarında kurmak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu “Çünkü evlerinde eşyaları var. Eşyalarının birileri tarafından öyle ya da böyle çalınmasını istemiyorlar. Çadır ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Maalesef sadece Hatay değil, diğer bölgelerde de çadır ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığını görüyoruz” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, bölgenin gençlerine seslenerek “Hatay, sizin annelerinizin, babalarınızın, dedelerinizin yaşadığı kadim bir kent. Bu kentten vazgeçmeyin. Elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması için. Elbette ki sadece Hatay değil, Kahramanmaraş’ın da, Adıyaman’ın da, diğer bölgelerin sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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