Hasan Bitmez Vefat Etti!

Önceki gün TBMM’de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Bitmez kürsünün yanında fenalaşınca AKP sıralarından “Allah’ın gazabı böyle olur işte” sesleri duyulmuştu.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez önceki gün Meclis’te konuştuğu sırada fenalaştı. Bitmez’e ilk müdahaleyi İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez yaptı.

Çömez’in kalp masajı yaptığı Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahalede iki kapalı damarı açılamayan Bitmez’in sağlık durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. SP’li vekil 53 yaşında hayatını kaybetti.

Hasan Bitmez cenaze töreni

Bitmez için bugün saat 16.00’da TBMM’de resmî tören düzenlenecek. Cenaze namazı ise yarın Cuma namazının akabinde Fatih Camii’nde kılınacak. Bitmez ardından Merkez Efendi’de defnedilecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu X hesabından yaptığı açıklamada “Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun.” ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan Bitmez, AKP’nin İsrail politikalarını eleştirdi ve “İsrail’e sonsuz aşkınız var” diyerek Mehmet Akif Ersoy’un, “Enseden aslan kesilmek, cepheden yaltak kedi/ Müslümanlık böyle zillet görmedi!” dizelerini okudu.

“İsrail’in attığı her bombada iktidarın katkısı var” diyen Bitmez, Sezai Karakoç’un “Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar” şiirindeki dizeleri de okudu.

Bitmez’in fenalaştığı sırada AKP’li vekillerin bulunduğu sıralardan “Allah’ın gazabı böyle olur işte” olur sesleri geldi. Bu sözler tutanaklara da yansıdı.

O sözleri söyleyen Özlem Zengin mi?

Bütçe görüşmelerinde söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in konuşmasını yaptıktan sonra fenalaşmasının ardından AKP sıralarından “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı tespit edildi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP’li milletvekillerinin “Allah’ın gazabı böyle olur” sözünü AKP’li Özlem Zengin’in söylediğini iddia ettiğini aktardı.

Saymaz görüntülerde, Bitmez yere düşmeden önce Zengin’in ayağa kalkarak elini kolunu salladığı, Bitmez yığıldıktan sonra bağırmayı sürdürdüğü görüldüğüne dikkati çekerek, “Görüntülerde, Bitmez yere düşmeden önce Zengin’in ayağa kalkarak elini kolunu salladığı, Bitmez yığıldıktan sonra bağırmayı sürdürdüğü görülüyor” diye yazdı.

Saymaz, “Zengin, ‘Arka sıralardaki AK Partilileri’ bahane ederek inandırıcılıktan uzak bir savunma yapıyor. Zaten bir milletvekilinin ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ demiş olması için Bitmez’in düştüğünü görmesi lazım. Haydi, arkadakiler görmedi, diyelim. En önde oturan ve ayakta olan Zengin de mi görmedi? O an… Ne söylüyordu? Yoksa ‘Allah’ın gazabı böyle olur!’ mu diyordu?” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuya ilişkin olarak “Bazı arkadaşlarımız arkada oldukları için ne olduğunu anlayamamış olabilir” demişti.

Özlem Zengin’den taziye!

Ölüm haberinin ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin X hesabından açıklama yaptı. Zengin “Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun. — Av. Özlem Zengin 🇹🇷 (@AvOzlemZengin) December 14, 2023

Hasan Bitmez Kimdir?

1969 yılında Giresun Alucra’da doğan Hasan Bitmez, ilkokulu İstanbul’da okuduktan sonra Gebze İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde öğrenim gördü.

Milli Gençlik Vakfı’nda çeşitli kademelerde görevler ifa ettikten sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2000 yılında Anadolu Gençlik Dergisi’ni kurdu ve derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem başkanlığını yaptı. Kurucuları arasında yer aldığı International Youth Form’un genel başkanlık görevini yürüttü.

2006-2010 yılları arasında International Islamic Federation of Student Organizations’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu, 2010-2014 yılları arasında ise Şura Meclisi Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneği’nin yardımlarının Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana ve Hindistan gibi birçok ülkeye ulaştırılmasında aktif rol oynadı. Siyasete Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan Bitmez, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanı olarak görev yaptı.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde kendisine tevdi edilen farklı görevlerde bulunduktan sonra Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’dir ve İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı’ydı. Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babası.

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