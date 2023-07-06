Saadet-Gelecek: TBMM’de 6. Grup Kuruldu

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki TBMM’de grup kurma görüşmeleri olumlu sonuçlandı. İki parti mecliste Saadet Partisi ismiyle grup kurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kararı bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Seçim sonrası ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak ve iktidarın yanlışları karşısında TBMM’nin denetim gücünü artırmak istediklerini belirten Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu “İki parti olarak çok önemli bir adım attık. Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak bir grup çalışması içine girecekler. Görüş farklılıklarımız doğaldır. Şu andaki atmosfer bir araya gelmeyi ve iş birliği yapabilmeyi, ortada söz konusu olan dağınıklığı gidermeyi zorunlu kılıyor. İnşallah önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız.” diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise şunları söyledi:

“Grup olmadan yapılan çalışmalar çok zayıf kalıyor. Onlar da bir fedakarlıkta bulundular. Türkiye çapında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğumuz için nezaket gösterdiler, bizim amblemimiz altında Meclis’te grup oluşturmaya karar verdik. Meclis’te en ciddi ve verimli çalışmaları yapan grup inanıyorum ki bu grup olacak. Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Farklı kanaatlerin olması birlikte çalışıldığı sürece büyük bir zenginliktir diye düşünüyorum.”

Gelecek Partisi milletvekillerinin SAADET’e geçmesiyle oluşacak grubun grup başkanının Gelecek Partili Selçuk Özdağ olacağı öğrenildi.

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