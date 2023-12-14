Hasan Bitmez’in Cenaze Törenine Erdoğan ve Akşener Katılmadı

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sonrasında fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis’te cenaze töreni düzenlendi.

İsrail ve Türkiye arasında ticaretin devam etmesini eleştiren konuşması sırasında AKP sıralarından büyük tepki gören, konuşmasının ardından yere yığılması üzerine de “Allah’ın gazabı böyle olur” diye laf atılan Hasan Bitmez, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Bitmez için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. TBMM’de temsil edilen birçok partinin genel başkanı törene katılırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener törene katılmadı.

Hasan Bitmez’in babası Salih Bitmez’in törende Filistin atkısı taktığı görülürken Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan Türk bayrağına sarılı tabuta Filistin bayrağı da koydu.

Törenin ardından Bitmez’in cenazesi İstanbul’a gönderildi. Bitmez, yarın Fatih Camisi’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cenaze törenine, Bitmez’in babası Salih Bitmez, eşi Safiye ve kızı Meryem Bitmez ile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanvekilleri, bazı bakanlar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis personeli katıldı.

Hasan Bitmez Vefat Etti!

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