Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı’na Yürüdü: Çok Öfkeliyim

Sabah saatlerinde partisinin milletvekillerini TBMM’de acil toplantıya çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı önüne yürüdü. Bir kız çocuğunun 6 yaşında evlendirildiği ve uğradığı cinsel istismarla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sert sözler söyledi.

Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle;

“Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığın böyle bir adaletsizliği kimsenin yaşamasını istemem. 6 yaşında bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede. Günlerdir bekliyorum, bir ses verecek mi siyasal iktidar diye. Konu Meclis’te gündeme getirildiğinde, Aile Bakanı açıklama yapıyor, ‘İki yıldır bu meseleyi biliyoruz’ diyor. İki gün değil, iki ay değil. İki yıldır! İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da iki yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Yüzünüze gözünüze dursun. Sistematik bir tecavüz var ve siz iki yıldır bunu biliyorsunuz, gıkınız bile çıkmıyor.

“Fotoroman Polislerin Elini Bağlamış”

Bereket versin gazeteciler var bu ülkede, haber yaptılar da bizler de duyduk. Adalet Bakanlığı’nın önündeyiz, adaleti sağlayacak olan kurumun önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor, Aile Bakanlığı’nın ne yaptığını kimse bilmiyor. Bir de “Fotoroman” var, polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar.

Polislerimiz bu olayları bilmiyorlar mı? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor? Kim onların görevlerini yapmasına engel oluyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaların üzerini kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor?

“84 Milyon Seninle”

Buradan bu evladımıza, bu kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan seninle aynı acıyı paylaşıyor. Sağcısı, solcusu, inançlısı, inançsızı, doğulusu, batılısı kim olursa olsun bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor, öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım zaten. Bizler bu hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız.

Hepimizin evlatları var. Devletin görevini yapmasını istiyoruz. Devletin nefes almasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Haksızlıkla ilgili tablo bizim tahammül edeceğimiz bir tablo değil.

Ülkenin bu kadar derdi varken, siyasal iktidarın görevini yapmaması, devlet aygıtını çalıştırmaması tahammül edilecek bir durum değildir. İki yıldır kimin arkasına saklandınız? Kimlerle fotoğraf çektirdiniz? Devlet baskıların altında görev yapamaz.”

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