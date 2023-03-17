Muharrem İnce Ahmet Hakan’a Küsmemiş! “Kesin Adayım”

Son günlerde gazetecilerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Ahmet Hakan ile görüştü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığının kesin olduğunu açıkladı. “Yüz bin imza toplayacağım. Prosedürü tamamlayacağım” diyen İnce, seçimlerin ikinci tura kalacağını ve kendisini ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan’a göre daha şanslı olduğunu söyledi.

Gazeteci Ahmet Hakan, Muharrem İnce ile görüşmesini şöyle aktardı:

“Son günlerde gazeteciler, şu tarz paylaşımlar yapmaya başladılar:

‘Muharrem İnce bana küstü. Aradım açmadı.’

‘Dur’ dedim, ‘Ben de bir arayayım.’

Aradım. İlk çalışta bingo!

Açtı telefonu. ‘Şu anda İskenderun’dan Hatay’a gidiyorum’ dedi.

‘Neler oluyor? Aday olacak mısınız? Altılı Masa’ya katılacak mısınız? Bir karar verdiniz mi?’ diye soruları peş peşe sıraladım.

Verdiği cevap şu oldu:

‘Ben aday olacağım. Yüz bin imza toplayacağım. Prosedürü tamamlayacağım.’

‘Kesin mi?’ dedim. ‘Kesin’ dedi.”

İnce, devamında şunları söyledi: “Sokaklardayım, sokağın nabzını tutuyorum. Evet, ‘CHP’ye katıl’ diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, ‘Sakın ha’ diyen üç var. ‘Biz bu ikisine de oy vermeyeceğiz’ diyorlar. AKP’den bıkmış ama altılı masaya da güvenmiyor. Sokakta en çok, ‘Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş’ cümlesini işitiyorum. Seçime 55 gün var. Bakarsın ikinci tura Kılıçdaroğlu ile İnce kalır. Ben aday olacağım.”

80 bin üye iddiası

İnce bir haftada 30 yaş altı 80 bin kişinin partisine üye olduğunu iddia etti: “Hepsi 30 yaşın altında. 42 yıl CHP’deydim. İyi günlerini de gördüm kötü günlerini de gördüm ama ben böyle bir şey görmedim.”

Dün Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan İnce “Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal bey lehine çekilirim” demişti.

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