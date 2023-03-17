Skytrax Seçti: 2023 Dünyanın En İyi Havalimanları

İngiliz danışmanlık şirketi Skytrax, 1999 yılından bu yana her yıl “World Airport Awards” kapsamında dünyanın en iyi havalimanlarını seçiyor. İstanbul havalimanının 6. sıraya yükseldiği dünyanın en iyi havalimanları listesi;

2023 yılında dünyanın en iyi havalimanları sıralaması için 550’den fazla havalimanı incelendi ve çeşitli kriterlere göre değerlendirildi. Tuvalet ve tuvaletlerin temizliği, tesis içi personelin erişilebilirliği ve samimiyeti gibi kriterler de göz önüne alındı. Sıralama, Ağustos 2022 ile Şubat 2023 arasındaki dönemde havalimanı ziyaretçileri arasında yapılan bir ankete dayanıyor.

Son 2 yıldır zirvede yer alan Katar’ın Doha kentindeki Hamad Uluslararası Havalimanı bu yıl yerini Singapur’daki Changi Havalimanı’na bıraktı.

Singapur Havalimanı’nı tebrik eden Skytrax CEO’su Edward Plaisted, “Ödül, Changi Havalimanı’nın başarısına katkıda bulunan tüm havalimanı çalışanlarının ekip çalışmasının açık bir takdiridir” dedi.

Katar’daki Hamad Uluslararası Havalimanı ve Tokyo Haneda Havalimanı bu yılki Skytrax sıralamasında ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

Geçtiğimiz yıl 8. sırada yer alan İstanbul Havalimanı 2 sıra yükselerek 6. sıraya oturdu. İstanbul Havalimanı, “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ödüllerini de kazandı. 60 milyondan fazla yolcu ağırlayarak “Yolcu sayısına göre en iyi Havalimanı” belirlendi.

2023 Dünyanın en iyi havalimanları listesinde ilk 10 şöyle;

1 – Changi Havaalanı, Singapur

2 – Hamad Uluslararası Havalimanı, Doha, Katar

3 – Tokyo Uluslararası Havalimanı (Haneda), Japonya

4 – Incheon Uluslararası Havalimanı, Seul, Güney Kore

5 – Paris Charles de Gaulle Havalimanı, Fransa

6 – İstanbul Havalimanı, Türkiye

7 – Münih Havalimanı, Almanya

8 – Zürih Havalimanı, İsviçre

9 – Narita Uluslararası Havaalanı, Tokyo, Japonya

10 – Madrid-Barajas Havalimanı, İspanya

Yolcu sayısına göre en iyi havalimanları:

60+ milyon yolcu – İstanbul Havalimanı

50 ila 60 milyon yolcu – Tokyo Haneda Havalimanı

40 ila 50 milyon yolcu – Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı

30 ila 40 milyon yolcu – Singapur Changi Havalimanı

20 ila 30 milyon yolcu – Zürih Havalimanı

10 ila 20 milyon yolcu – Incheon Havalimanı

5 ila 10 milyon yolcu – Kansai Uluslararası Havalimanı

5 milyondan az yolcu – Centrair Nagoya Havalimanı

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