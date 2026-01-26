Bağcılar’da facia: 3 kişi karbonmonoksiten zehirlendi

İstanbul Bağcılar’da gece saatlerinde yaşanan olay, bir aileyi paramparça etti. Demirkapı Mahallesi’nde Malay ailesinden haber alamayan akrabaların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve balkondan giren ekipler, içeride yoğun gaz kokusu olduğunu fark etti. Yapılan ilk incelemede aynı evde bulunan 4 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu düşünülüyor.

Yakınları haber alamayınca ekipler sevk edildi

Olay, Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak’ta gece saatlerinde yaşandı. Malay ailesine ulaşamayan akrabalar, durumdan şüphelenerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ekipler, balkondan daireye girdiklerinde içeride yoğun gaz kokusuyla karşılaştı.

Bağcılar’daki evde 4 kişi hareketsiz bulundu

Ekipler evde yaptıkları kontrolde Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay’ı (37) yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede Abdülaziz Malay, Fatma Jabara ve Zehra Malay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

1 kişi ağır yaralı hastaneye kaldırıldı

Engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme olayın karbonmonoksit gazından kaynaklandığı değerlendirilirken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

