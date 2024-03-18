Turgut Altınok’un “Kargir ev” dediği lüks villa çıktı!

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un mal varlığı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Altınok’un, “Aile şirketimizde 67 adet 1+1 dairem var” dediği Elmar Tower’da en ucuz daire fiyatının 3 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.

Altınok, “Mülk Allah’ın” derken Keçiören’deki ‘Kagir ev’ diye tanımladığı konutu da lüks villa çıktı. Villanın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

“Kagir’’ tuğla ya da taştan yapılma ev anlamına geliyor.

Sosyal medyada bu villa ve Altınok için de “Adam can sıkıntısına aday olmuş. İstese kendi topraklarında bile yerel seçim yapabilir, ‘Ev Altınok’un değil ki Allah’ın. Altınok sadece kiracı”, “Mülk Allah’ın, tapu Altınok’un” gibi yorumlar yapıldı.

Turgut Altınok’un “babadan miras” malvarlığı!

“Mal bizim değil Allah’ın, biz emanetçisiyiz” diyen AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, karun gibi zengin çıktı. Altınok, mallarının büyük bölümü için “Babadan miras” dedi.

Turgut Altınok’un açıkladığı mal varlığı dudak uçuklattı.

Altınok’un kendi üzerine 22 arsa, 11 konut, 2 bina, 1 benzin istasyonu, 25 tarlası var. Aile şirketleri üzerinde de 67 ev, 5 dükkan bulunuyor.

Altınok mallarının büyük bölümü için “Babadan miras” dedi ve sosyal medyada gündem oldu. “Babası Ankara Savaşında Timur’un yanındaymış. Babası olmasa aç kalırmış” yorumları yapıldı.



