İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor Fenerbahçe sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Yerlikaya, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada “Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” dedi.

TFF: Sorumlular ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili olarak temsilcileriyle ve devlet yetkilileri ile iletişim halinde olduğunu açıkladı.

TFF‘nin açıklamasında, “Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın” denildi.

Trabzon’da neler oldu ?

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe maçında 5 gol atıldı. Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2’yi bulsa da, Fenerbahçe karşılaşmadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 45+4’te Fred, 87. dakikada Batshuayi kaydetti. Trabzonspor’un golleri ise 63’te Enis Bardhi, 78’de Trezeguet’den (pen.) geldi.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 79’da çıkardı. Trabzonspor ise 49 puanda kaldı.

Ancak Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşma sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar damga vurdu.

Fenerbahçe’nin ilk golünden sonra tribünden atılan cisimlerden biri Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal’a isabet etti. İsmail Kartal’a buz torbası ile müdahale edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü yedek kulübesine oturtuldu.

Halil Umut Meler yardımcı hakemleri sahanın ortasına çağırdı

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de sahanın ortasına çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bazı Trabzonspor taraftarları, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Fenerbahçeli futbolcular ile Trabzonspor taraftarları arasında arbede çıktı. Bazı taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular karşılıklı olarak birbirlerine tekme ve yumruk attı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası Fenerbahçeli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Bu, daha önce hiç yaşamadığım bir manzara. Maçın sonunda kutlama yaparken insanları provoke etmeye çalıştılar” dedi.

Eski Trabzonsporlu futbolcu ve futbol yorumcusu Tolga Zengin ise olaylara karışan Trabzonspor taraftarlarını, “Yanlış yapıyorsunuz, o çocukların kılına zarar gelse, ödeyemezsiniz. Kaleci yerde sakatlanmış, yüzüne madde atıyorsunuz. Böyle hak mı aranır?” diyerek eleştirdi.

Maç sonu teknik direktörler ne dedi?

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Maçın iptal edilmesi gerekirdi. Buna rağmen hakemler maçı bitirmedi. Keşke maç sonrası böyle şeyler yaşanmasaydı” dedi.

“Biz Kadıköy’de Trabzonspor’a 3-2 mağlup olduk. Maçtan sonra futbolcular kendi oyuncularını havaya atıp seviniyordu. En doğal hakları” diye konuşan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim tribünlerimizden tepki almadılar. Rahat rahat stattan ayrıldılar. Neden biz burada galip gelince bunlar burada yaşanıyor. Neden biz bu kadar şeyle karşı karşıya kalıyoruz bunu da anlamış değilim.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise hem maçı kaybettikleri için hem de yaşanan olaylardan ötürü çok üzgün olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı: “Bu durumdan ne çıkacak merak ediyorum.”

Türk futbolunun artık tamamen kaostan beslendiğini ifade eden Avcı, “Bu durumdan ne çıkacak merak ediyorum. MHK’si, PFDK’sinden toplam ne çıkacak bilmiyorum” dedi ve ekledi:

“Saha içinde kalacağım. Oyuna dönüş iyi. Lig üçüncüsüyüz, kupada yarı finaldeyiz. Oyuncularımız vazgeçmedi, geri döndü, kaybetmeyi hak etmedik.”

Fenerbahçe maç sonrası uzun süre stadyumdan ayrılamadı

Olaylı maç ve sonunda yaşanan arbede nedeniyle Fenerbahçe oyuncuları ve ekibi maç sonrası güvenlik nedeniyle uzun süre soyunma odasında kaldı.

Takım otobüsü maçtan yaklaşık 3 saat sonra Papara Park Stadyumu’ndan ayrıldı.

Emniyet, havalimanına giden güzergahta yol güvenliğini sağladıktan sonra Fenerbahçeli kafilenin çıkışına izin verdi. Ekip emniyet korteji eşliğinde Trabzon Havaalanı’na ulaştı.

Fenerbahçe kafilesi 04:00 civarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Havalimanında takımı çok sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı sonu olayları yabancı basında da yer aldı.

İngiliz Guardian gazetesi “Yenilen Trabzonspor’un taraftarları sahaya inerek Fenerbahçeli futbolcularla kavga etti” yazarken, Daily Mail olayları “Şok edici görüntüler: Trabzonspor taraftarları Fenerbahçeli futbolculara saldırdı” başlığını kullandı.

Four Four Two da eski Chelsea oyuncusu Michy Batshuayi’nin sahaya inen bir taraftara tekme atmaya çalıştığını belirterek “Türkiye’de kaotik sahnelerin yaşandığı maçta Batshuayi sahaya inen bir taraftara döner tekme atmaya kalkıştı” yazdı.