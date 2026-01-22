Fenerbahçe’ye Aston Villa’dan şok

Fenerbahçe’nin Aston Villa’ya karşı sınavı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa’yı ağırladı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde maç öncesi 11, İngiltere Premier Lig üçüncüsü rakibi ise 15 puandaydı.

Liginde son 4 maçında sadece 4 puan alabilen Aston Villa’da kaleci Emiliano Martinez, orta sahadan John McGinn, Boubacar Kamara, Ross Barkley sakatlıkları nedeniyle yer alamadı.

Sarı-lacivertlilerde ise sakat olan Archie Brown, Levent Mercan ve Sebastian Szymanski, yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok forma giyemedi.

Kanarya’da Jhon Duran ve Marco Asensio eski takımlarına karşı sahadaydı.

25’inci dakikada Jadon Sancho, kafayla Aston Villa’yı deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

0-1

FENERBAHÇE-ASTON VİLLA

STAT: Chobani Stadyumu

HAKEMLER: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz) Jerome Brisard (Fransa) (VAR)

GOL: Jadon Sancho (Dk. 25)

SARI KARTLAR: Dorgeles Nene, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür / Lucas Digne, Victor Lindelöf, Lamar Bogarde, Evann Guessand

FENERBAHÇE: Ederson – Nelson Semedo (Dk. 56 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür – Fred, İsmail Yüksek – Dorgeles Nene (Dk. 56 Anderson Talisca), Asensio, Kerem Aktürkoğlu – Jhon Duran

ASTON VILLA: Bizot – Cash (Dk. 75 Ian Maatsen), Lindelöf, Mings, Digne – Bogarde, Tielemans (Dk. 90+2 George Hemmings) – Jadon Sancho (Dk. 75 Andres Garcia Robledo), Rogers (Dk. 75 Evann Guessand), Buendia (Dk. 75 Amadou Onana) – Watkins

UEFA Avrupa Ligi’nde, 20.45’te oynanan diğer karşılaşmalar şöyle:

Viktoria Plzen-Porto 1-1

Bologna-Celtic 2-2

Feyenoord-Sturm Graz 3-0

Brann-Midtjylland 3-3

Young Boys-Lyon 0-1

Malmö-Kızılyıldız 0-1

Freiburg-Maccabi Tel Aviv 1-0

PAOK-Real Betis 2-0

Jadon Sancho ilk golünü böyle attı – Video