Arda Güler sonunda isyan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Benfica deplasmanında 4-2 kaybederek ilk 8’e giremedi ve 9. olduğu için son 16 turuna direkt çıkamadı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, Kylian Mbappe’nin ikinci golünün asistini yaptı ve Şampiyonlar Ligi’nde asist sayısını 4’e yükseltti.

Ancak 79. dakikada 20 yaşındaki deneyimli futbolcu, teknik direktör Alvaro Arbeloa tarafından oyundan alınınca çıldırdı.

Arda oyundan çıkarken İngilizce “Always me! Always me!” “Her zaman ben! Her zaman ben!” diyerek Arbeloa’ya isyan etti.

Real Madrid’li taraftarlar da Arda konusunda Arbeloa’ya tepki göstererek Vinicius Junior’ın korunduğunu belirtti.

İddialara göre Xabi Alonso’yu kovan Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in Benfica maçının ardından Alvaro Arbeloa’nın da görevine son verdi.

