Hyundai baskınında gözaltına alınan 300’den fazla Güney Koreli serbest bırakılıyor

Güney Kore, ABD’nin Georgia eyaletinde Hyundai’nin elektrikli araç batarya fabrikasında gerçekleştirdiği geniş çaplı göçmen operasyonunda gözaltına alınan 300’den fazla vatandaşının serbest bırakılması için Washington ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Toplam 475 kişinin gözaltına alındığı baskın, iki müttefik ülke arasında diplomatik gerilim yarattı.

ABD’deki büyük göçmen operasyonu

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, Hyundai’nin LG Energy Solution ile ortak yürüttüğü inşaat halindeki dev tesiste 475 kişiyi gözaltına aldı. Görüntülerde işçilerin sıraya dizildiği, üstlerinin arandığı ve zincirlerle bağlanarak otobüslere bindirildiği görüldü.

Güney Kore çalışanlarını geri alıyor

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Kang Hoon-sik, serbest bırakılacak işçilerin en kısa sürede charter uçakla Güney Kore’ye getirileceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Cho Hyun ise “Vatandaşlarımızın haklarını korumak birinci önceliğimiz” dedi.

Diplomatik tepki

Baskın, Güney Kore’de şaşkınlık yarattı. Seul hükümeti yalnızca birkaç hafta önce ABD’den 100 milyar dolarlık enerji alımı ve 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, “Vatandaşlarımızın haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz” diyerek sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı da “endişe ve üzüntü” açıklaması yaptı.

Trump yönetiminin kitlesel sınır dışı politikası

ABD İç Güvenlik yetkilileri, gözaltına alınanların bir kısmının ülkeye yasa dışı giriş yaptığını, bir kısmının ise vizesinin süresi dolmuş ya da çalışma yasağı olan vizeyle ülkede bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

