Bill Gates Yeni Tarihi Açıkladı

Koronavirüs pandemisinde dünya genelinde teyitli vaka sayısı 43 milyon 790 bini, ölü sayısı 1 milyon 164 bin kişiyi geçerken, uzun zamandır aşı kampanyaları yürüten ve pandemi uyarılarında bulunan Bill Gates, Kovid-19 aşısının insanlığın hizmetinde olabileceği tarihle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla aşı çalışmalarına milyarlarca dolar destek veren ABD’li milyarder Bill Gates, koronavirüs aşısının sanılandan daha erken hazır olacağını söyledi.

Yahoo Finans’ın düzenlediği ‘All Markets Summit’ panelinde konuşan Gates, her şey yolunda giderse, Batı’da geliştirilen ve üçüncü aşama klinik denemeleri yapan altı aşı çalışmasından iki ya da üçünün 2021 başında hazır olacağını belirtti.

Pfizer Aşı Çalışmalarında En Önde

ABD merkezli ilaç devi Pfizer’in çok deneyimli bir aşı şirketi olduğunu ve çalışmalarını çok iyi tasarımladığını belirten Gates, “Şansı en yüksek olan Pfizer. AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna ve Sanofi de yeni yılın başında aşıyı çıkarabilecek şirketler.” diye konuştu.

Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştirme çalışması yürüten AstraZeneca’nın denemelerine katılan gönüllülerden birinin öldüğünün hatırlatılması üzerine denemelerin normal gidişatı içinde bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyen Gates, şunları söyledi: