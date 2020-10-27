Bill Gates Yeni Tarihi Açıkladı
Koronavirüs salgınıyla ilgili zaman zaman açıklamalar ve çalışmalarda bulunan Bill Gates, Kovid-19 aşısının kullanılacağı tarihle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Koronavirüs pandemisinde dünya genelinde teyitli vaka sayısı 43 milyon 790 bini, ölü sayısı 1 milyon 164 bin kişiyi geçerken, uzun zamandır aşı kampanyaları yürüten ve pandemi uyarılarında bulunan Bill Gates, Kovid-19 aşısının insanlığın hizmetinde olabileceği tarihle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla aşı çalışmalarına milyarlarca dolar destek veren ABD’li milyarder Bill Gates, koronavirüs aşısının sanılandan daha erken hazır olacağını söyledi.
Yahoo Finans’ın düzenlediği ‘All Markets Summit’ panelinde konuşan Gates, her şey yolunda giderse, Batı’da geliştirilen ve üçüncü aşama klinik denemeleri yapan altı aşı çalışmasından iki ya da üçünün 2021 başında hazır olacağını belirtti.
Pfizer Aşı Çalışmalarında En Önde
ABD merkezli ilaç devi Pfizer’in çok deneyimli bir aşı şirketi olduğunu ve çalışmalarını çok iyi tasarımladığını belirten Gates, “Şansı en yüksek olan Pfizer. AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna ve Sanofi de yeni yılın başında aşıyı çıkarabilecek şirketler.” diye konuştu.
Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştirme çalışması yürüten AstraZeneca’nın denemelerine katılan gönüllülerden birinin öldüğünün hatırlatılması üzerine denemelerin normal gidişatı içinde bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyen Gates, şunları söyledi:
“İlk altı içinden iki-üçü onaylansa bile sizin hasta olmanızı ve başkalarına bulaştırmanızı durdurmak açısından etkililiği mükemmel olmayabilir. Yeterince Kovid-19 aşısı tedarik edilirse 2021’in sonuna doğru şimdi olduğumuzdan daha iyi durumda olacağız. Ama hala normale geri dönemeyeceğiz. Vaka sayısını gerçekten düşürmek için o zamana dek nüfusun yüzde 70’ini aşılamamız lazım, ama bu hastalık dünyanın herhangi bir yerinde var olduğu müddetçe yeniden bulaşma ihtimali her zaman olacaktır.”