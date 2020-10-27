Berat Albayrak: Ufukta Belirdi

Citigroup tarafından video konferans yöntemiyle organize edilen yatırımcı görüşmeleri toplantısında konuşan Berat Albayrak şunları söyledi:

– Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya’dan bölgemize yönlendirmeye başladı.

– Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var.

– Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor.

– Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi.

– Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi.

– Türkiye’nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür.

– Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH’si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar.

– Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor.