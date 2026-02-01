Epstein dosyaları sarsıyor: Slovakya’da istifa, İngiltere’de Prens Andrew çağrısı

ABD hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanan yeni Jeffrey Epstein dosyaları, uluslararası yankı uyandırdı. Belgelerin ortaya çıkmasının ardından Slovakya’da üst düzey bir yetkili görevinden ayrılırken, İngiltere’de eski Prens Andrew’un Epstein’la ilişkileri konusunda ABD makamlarıyla iş birliği yapması yönündeki tartışmalar yeniden alevlendi.

Epstein dosyaları ardından Slovakya’da istifa geldi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ulusal Güvenlik Danışmanı Miroslav Lajcak’ın istifasını kabul etti. Lajcak, geçmişte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

Lajcak hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Ancak açıklanan belgelerde, Epstein’ın hapisten çıktıktan sonra Lajcak ile görüştüğünü ortaya koyan fotoğraf ve e-postaların yer alması, ülkede siyasi baskının artmasına neden oldu. Muhalefet partileri ve iktidar ortağı bazı milliyetçi çevreler, Lajcak’ın görevden ayrılmasını talep etmişti.

İngiltere’de Prens Andrew tartışması yeniden gündemde

Belgelerin ardından İngiltere’de, Epstein’ın uzun yıllar yakın ilişki kurduğu isimlerden biri olan Andrew Mountbatten-Windsor (Prens Andrew) için yeni çağrılar yapıldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Prens Andrew’un Epstein hakkında bildiklerini ABD’li yetkililerle paylaşması gerektiğini söyledi. Prens Andrew’un, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin “yazılı mülakat” talebine bugüne kadar yanıt vermediği hatırlatıldı.

Trump’tan ilk yorum: Beni aklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, dosyaların yayımlanmasının ardından ilk kez kamuoyuna konuştu. Trump, belgelerin kendisi açısından bir temize çıkma anlamı taşıdığını savundu.

Trump, Florida’ya uçarken gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ben kendim görmedim ama çok önemli kişiler bana bunun beni akladığını, hatta bazı çevrelerin umduğunun tam tersi olduğunu söyledi.” ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla belge, 2 bini aşkın video ve 180 bin görüntünün kamuoyuna açılacağını duyurmuştu.

Ünlü ve güçlü isimlerle yazışmalar

Yayımlanan belgelerde Epstein’ın Prens Andrew ile olan ilişkilerine dair yazışmaların yanı sıra, eski Trump danışmanı Steve Bannon, New York Giants ortaklarından Steve Tisch ve iş, siyaset ve hayırseverlik dünyasından çok sayıda isimle yaptığı e-posta trafiği yer aldı.

Belgelerde ayrıca Bill Gates ve Elon Musk gibi milyarderlerin isimlerine de rastlandı.

Taslak iddianame: Çocuk istismarı ayrıntıları

Yeni belgeler, Epstein hakkında 2006 yılında başlatılan FBI soruşturmasına da ışık tuttu. Buna göre savcıların 2007 yılında Epstein ve onun adına çalışan üç kişiyi kapsayan bir iddianame hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Dosyalarda, reşit olmayan kız çocuklarının Epstein’a para karşılığı cinsel içerikli masaj yaptıklarını anlattıkları ifadeler yer aldı. Ayrıca Epstein’ın Florida’daki evinde çalışan bir personelin, FBI’a verdiği ifadede, genç kızlarla yapılan masajlardan sonra temizlik yaptığı ve kullanılan prezervatifleri attığını söylediği aktarıldı.

Federal dava yerine tartışmalı anlaşma

Belgelerde, dönemin Miami Başsavcısı Alexander Acosta’nın, Epstein’ın federal düzeyde yargılanmamasını sağlayan anlaşmaya onay verdiği bilgisi de yer aldı. Epstein, bu anlaşma kapsamında yalnızca eyalet düzeyinde suçlamayla 18 ay hapis cezası aldı. Acosta, Trump’ın önceki başkanlık döneminde Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Adalet Bakanlığı’na eleştiri

Belgelerin yayımlanma şekli de tartışma yarattı. Epstein mağdurlarını temsil eden bir grup, dosyalarda mağdurların kolayca teşhis edilebildiğini, buna karşın suça ortak olabilecek isimlerin yeterince ifşa edilmediğini savundu.

ABD Kongresi’nden bazı isimler ise sansürsüz belgelerin incelenmesi çağrısında bulundu. Belgelerde, bazı isimlerin bir kopyada açık bırakıldığı, başka bir kopyada ise karartıldığı görüldü.

Epstein ve Maxwell dosyasının sonu

Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York’taki cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybetmişti. 2021 yılında ise uzun yıllar birlikte hareket ettiği Ghislaine Maxwell, çocuk istismarı ve insan ticareti suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD savcıları, Epstein dosyası kapsamında Maxwell dışında başka bir ismi yargılamadı. Epstein mağdurlarından Virginia Roberts Giuffre, Prens Andrew’a karşı açtığı davayı gizli bir anlaşmayla sonuçlandırmıştı.

